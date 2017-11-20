«Собчак и Бузова на ТВ заставляют людей искать выход в блатной романтике»

Российская исполнительница Вика Цыганова раскритиковала законопроект, который предлагает запретить пропаганду криминального образа жизни. «Романтизация бандитского образа жизни — это протест общества на то, что в стране нет справедливости. Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ — это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов», — рассказала Цыганова «URA.RU».
Она считает, что на эстраде россияне видят только богатых и сытых людей, которые пропагандируют ценности по типу «Бери от жизни все» и «Будь звездой», что вызывает большое раздражение в обществе.
«У нас даже голубые свободно выходят и пропагандируют», — добавила исполнительница.
Она уверена, что запретами нельзя ничего добиться и напоминает, что в перестройку власть запрещала водку, однако это приводило лишь к тому, что граждане начинали пить опасные заменители.
Запретить в РФ пропаганду преступных ценностей и криминального образа жизни предложил сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Он отмечает, что в РФ уже запрещены «пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма», а криминальная субкультура напрямую связана с «экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка».
В России существует целое направление музыкантов, которые поют песни о нелегкой тюремной жизни. Самые известные из них — Михаил Шуфутинский, Михаил Круг, группа «Воровайки».