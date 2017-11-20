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20 ноября 2017
15:15  20 ноября 2017 0

«Собчак и Бузова на ТВ заставляют людей искать выход в блатной романтике»

Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, заключенные, зона, арест, тюрьма, решетка, наколка, тату, уголовники
Вика Цыганова обрушилась на законопроект, который предлагает запретить романтизацию блатной романтикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская исполнительница Вика Цыганова раскритиковала законопроект, который предлагает запретить пропаганду криминального образа жизни. «Романтизация бандитского образа жизни — это протест общества на то, что в стране нет справедливости. Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ — это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов», — рассказала Цыганова «URA.RU».

Она считает, что на эстраде россияне видят только богатых и сытых людей, которые пропагандируют ценности по типу «Бери от жизни все» и «Будь звездой», что вызывает большое раздражение в обществе.

«У нас даже голубые свободно выходят и пропагандируют», — добавила исполнительница.

Она уверена, что запретами нельзя ничего добиться и напоминает, что в перестройку власть запрещала водку, однако это приводило лишь к тому, что граждане начинали пить опасные заменители.

Запретить в РФ пропаганду преступных ценностей и криминального образа жизни предложил сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Он отмечает, что в РФ уже запрещены «пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма», а криминальная субкультура напрямую связана с «экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка».

В России существует целое направление музыкантов, которые поют песни о нелегкой тюремной жизни. Самые известные из них — Михаил Шуфутинский, Михаил Круг, группа «Воровайки».

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.Ru»
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