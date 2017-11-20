В Москве на всероссийском конгрессе обсудят проблемы молодежных медиа

В Москве пройдет II Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ). В нем примут участие около 350 руководителей студенческих медиацентров вузов и представителей студенческих СМИ из 65 регионов страны.
На мероприятии участники обсудят текущие проблемы молодежных медиа, улучшение технологии создания контента для продвижения бренда вуза и обменяются опытом создания медиацентров и налаживания работы в них. Открытие пройдет на журфаке МГУ, сама работа будет осуществляться в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня», а закрытие — в Доме журналистов СЖР.
Мероприятие пройдет в формате панельных дискуссий, посвящённых месту молодежных медиа в системе современных СМИ, монетизации контента, взаимодействию с государственными органами. Перед ними выступят представители федеральных каналов, интернет-компаний, госорганов и многие другие медийные личности. Сегодня, 20 ноября, на открытии конгресса пройдет творческая встреча с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом. Об этом сообщила директор по развитию МАСТ Анастасия Пряженцева.
I Всероссийский конгресс молодежных медиа прошел в октябре 2016 года, итогом которой стала резолюция с основными направлениями деятельности для развития молодежных медиа на 2017 год.