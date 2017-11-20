{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
16:36  20 ноября 2017 0

В Москве на всероссийском конгрессе обсудят проблемы молодежных медиа

Лекция Алексея Волина в рамках проекта
Молодежь поговорит о создании интересного контентаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве пройдет II Всероссийский конгресс молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ). В нем примут участие около 350 руководителей студенческих медиацентров вузов и представителей студенческих СМИ из 65 регионов страны.

На мероприятии участники обсудят текущие проблемы молодежных медиа, улучшение технологии создания контента для продвижения бренда вуза и обменяются опытом создания медиацентров и налаживания работы в них. Открытие пройдет на журфаке МГУ, сама работа будет осуществляться в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня», а закрытие — в Доме журналистов СЖР.

Мероприятие пройдет в формате панельных дискуссий, посвящённых месту молодежных медиа в системе современных СМИ, монетизации контента, взаимодействию с государственными органами. Перед ними выступят представители федеральных каналов, интернет-компаний, госорганов и многие другие медийные личности. Сегодня, 20 ноября, на открытии конгресса пройдет творческая встреча с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом. Об этом сообщила директор по развитию МАСТ Анастасия Пряженцева.

I Всероссийский конгресс молодежных медиа прошел в октябре 2016 года, итогом которой стала резолюция с основными направлениями деятельности для развития молодежных медиа на 2017 год.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров