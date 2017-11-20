20:37 20 ноября 2017 0

Илья Кривицкий, генеральный директор компании «Красный квадрат», заявил о пересъемке выпуска шоу Фото: Wikimedia Commons

Скандал с телепередачей «Я могу» получил продолжение. Илья Кривицкий, генеральный директор компании «Красный квадрат», которая занимается производством программы, заявил о пересъемке выпуска с участием Тимура Иоселиани.

«В ответ на возникший резонанс и публично высказанные сомнения в том, что в шоу „Я могу“ его участники действительно демонстрируют зрителям уникальные способности, авторы шоу объявляют о пересъемке номера Тимура Иоселиани, раскрывающего возможности человеческой памяти», — передают сообщение пресс-службы медийной компании «Дни.ру».

Также стало известно, что выпуск будет проходить в новых условиях, что поможет избежать подтасовок. Номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции.

Ранее шоу «Я могу», где людей с феноменальными данными заносят в Книгу рекордов России и выдают им по 50 тысяч рублей, уличили в обмане. Один из участников по фото якобы узнал девушку, которой в тот момент даже не было в студии на записи программы.