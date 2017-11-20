{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
20:37  20 ноября 2017 0

Первый канал оправдался за «одурачивание» зрителей

Илья Кривицкий, генеральный директор компании «Красный квадрат», заявил о пересъемке выпуска шоуФото: Wikimedia Commons

Скандал с телепередачей «Я могу» получил продолжение. Илья Кривицкий, генеральный директор компании «Красный квадрат», которая занимается производством программы, заявил о пересъемке выпуска с участием Тимура Иоселиани.

«В ответ на возникший резонанс и публично высказанные сомнения в том, что в шоу „Я могу“ его участники действительно демонстрируют зрителям уникальные способности, авторы шоу объявляют о пересъемке номера Тимура Иоселиани, раскрывающего возможности человеческой памяти», — передают сообщение пресс-службы медийной компании «Дни.ру».

Также стало известно, что выпуск будет проходить в новых условиях, что поможет избежать подтасовок. Номер будет переснят по более сложным правилам на любой независимой онлайн-площадке в режиме прямой трансляции.

Ранее шоу «Я могу», где людей с феноменальными данными заносят в Книгу рекордов России и выдают им по 50 тысяч рублей, уличили в обмане. Один из участников по фото якобы узнал девушку, которой в тот момент даже не было в студии на записи программы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров