«Первый канал» обвинили в «одурачивании» зрителей. ФОТО

09:35 20 ноября 2017 1

Бригаду «Первого канала» уличили во лжи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На шоу «Я могу!», где людей с феноменальными данными заносят в книгу рекордов России и выдают им по 50 тысяч рублей, уличили во лжи. Один из участников по фото якобы узнал девушку, которой в тот момент не было даже в студии на записи программы.

Тимур Иоселиани из Липецка приехал на шоу, чтобы продемонстрировать свою феноменальную память. Ему предложили за минуту запомнить всех зрителей в зале, а затем среди 200 снимков обнаружить 10 фото тех, кто присутствует в зале.

1/6 Скрин программы «Я могу» на «Первом канале»

По фото участник нашел некую Ольгу Ковалеву. Одного из зрителей «Ямогу!» сильно смутило «сходство» героини в студии со снимком на фото и он нашел настоящую Ольгу Ковалеву в соцсети «ВКонтакте». Оказалось, что это актриса, которая зарабатывает на жизнь тем, что снимается в массовках. Дотошному зрителю она призналась, что действительно должна была участвовать в съемках программы, но в назначенный день сильно заболела, а редакторы не заменили ее фото, поэтому вместо нее встала другая девушка.

«Заметно в глаза бросается и нос другой и глаза, и подбородок, не говоря уже о разнице в возрасте», — поделилась впечатлением от своего «двойника» настоящая Ольга Ковалева. Она рассказала, что редакторы заранее предупредили о том, как будет проходить номер и делает вывод о том, что шоу оказалось постановкой. «Я то думала, что хоть с Книгой рекордов не будут дурить, а оказывается, все как обычно на нашем ТВ».