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21 ноября 2017
20 ноября 2017
03:23  21 ноября 2017 0

Жительнице Воронежа, выигравшей полмиллиарда в лотерею, начали угрожать

Клипарт , рубли
Наталья Власова старается без повода не выходить на улицуФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пенсионерке Наталье Власовой из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла в лотерею рекордные 506 миллионов рублей, начали поступать угрозы. Женщина уже удалила все страницы в социальных сетях и старается без повода не выходить на улицу.

Со слов родственников, 63-летней обладательнице многомиллионного куша приходят сообщения как и с просьбами о помощи, так и с угрозами.

Рекордный выигрыш в размере 506 миллионов рублей пенсионерка сможет получить после Нового года. Отмечается, что 13% от суммы джекпота (около 65 миллионов рублей) уйдет на выплату налогов, которые по всей видимости будут направлены в местный бюджет, передает «Газета.ru».

Ранее «URA.RU» сообщало, что житель Воронежской области сорвал крупнейший джекпот за все время проведения лотерей в России. Позднее пенсионерка призналась, что некоторое время не знала о выигрыше из-за внучки, которая не стала проверять билет.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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