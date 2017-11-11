СМИ вышли на след воронежца, выигравшего полмиллиарда рублей

22:41 11 ноября 2017 3

В поселке живет 6 тысяч человек, но «Почта России» не знает, как найти счастливчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Воронежской области, выигравший в «Русское лото» крупнейший джекпот в 506 миллионов рублей, купил билет в отделении «Почты России» поселка Панино. Высока вероятность, что победитель находится в Панинском районе, где проживает всего 25 тысяч человек.

Однако в почтовой службе не понимают, как среди такого количества людей можно обнаружить счастливчика. В отделении поселка Панино говорят, что «у нас 6000 человек в поселке, как мы будем его искать, у нас лапки!» — приводит телеграм-канал Mash слова сотрудника отделения.

Выигрышный билет был куплен с 23 октября по 3 ноября 2017 года. Чтобы получить деньги, победитель должен предоставить заявку в московский офис компании-распространителя государственных лотерей «Столото».

Ранее «URA.RU» сообщало, что московский психиатр посоветовал воронежцу «залечь на дно», чтобы избежать бесконечных просьб от друзей и знакомых. Однако врач имел в виду скрыться от лишних людей после получения приза.