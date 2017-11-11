{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:41  11 ноября 2017 3

СМИ вышли на след воронежца, выигравшего полмиллиарда рублей

Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, почта россии, почтовый ящик
В поселке живет 6 тысяч человек, но «Почта России» не знает, как найти счастливчикаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Воронежской области, выигравший в «Русское лото» крупнейший джекпот в 506 миллионов рублей, купил билет в отделении «Почты России» поселка Панино. Высока вероятность, что победитель находится в Панинском районе, где проживает всего 25 тысяч человек.

Однако в почтовой службе не понимают, как среди такого количества людей можно обнаружить счастливчика. В отделении поселка Панино говорят, что «у нас 6000 человек в поселке, как мы будем его искать, у нас лапки!» — приводит телеграм-канал Mash слова сотрудника отделения.

Выигрышный билет был куплен с 23 октября по 3 ноября 2017 года. Чтобы получить деньги, победитель должен предоставить заявку в московский офис компании-распространителя государственных лотерей «Столото».

Ранее «URA.RU» сообщало, что московский психиатр посоветовал воронежцу «залечь на дно», чтобы избежать бесконечных просьб от друзей и знакомых. Однако врач имел в виду скрыться от лишних людей после получения приза.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров