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18 ноября 2017
13:59  18 ноября 2017 0

Выигравшая полмиллиарда рублей россиянка «рассекретилась» и сообщила свои планы. ВИДЕО

Встретив на улице Наталью Власову (в центре) вряд ли поймешь, что она мультимиллионерФото: скрин видеоролика ТД «Столото»

Загадочный счастливец, выигравший 506 млн рублей в лотерею, обрел лицо. Удача улыбнулась 63-летней жительнице Воронежской области Наталье Власовой, сообщается на официальном сайте торгового дома «Столото».

Результаты тиража стали известны еще 5 ноября, но до последнего времени купленный в отделении «Почты России» выигрышный билет пролежал на полке. Обычно пенсионерка сама проверяла результаты тиража, но именно в этот раз решила доверить ответственное дело внучке. Та сказала ей, что выигрыша не было и положила билет обратно на полку. Второй раз Наталья Власова решила сама проверить билет на сайте лотереи и сначала просто не поверила своим глазам.

В Москву за деньгами пенсионерка приехала в компании дочери Екатерины. Пока Власовы, по их словам, не определились, что делать с полумиллиардом рублей. Однако часть невероятной суммы (13% придется отдать государству в виде налога) они уже решили потратить на благотворительные цели.

Как сообщил «URA.RU» представитель ТД «Столото», при желании выигравшего его личность будет сохранена в тайне. «Лечь на дно» пока еще неизвестному счастливчику (или, точнее, уже известной счастливице), советовали и эксперты — в частности, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. И ради безопасности, и для того, чтобы не быть раздавленным волной просьб, обращений и телефонных звонков.

Но, судя по всему, Власовы последовали другому совету. «Залечь на дно? Зачем? Если он хотел прославиться, то зачем ему „ложиться на дно“? Нужно остановиться и подождать. Пожить вот с этим», — заявила психотерапевт Евгения Братышева.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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