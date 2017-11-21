{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
04:42  21 ноября 2017 0

В России резко сократилось число «пьяных» ДТП

Клипарт, алкоголь, дтп, авария, машина
Теперь, увидев подобную картину, граждане чаще предпочитают позвонить в полициюФото: depositphotos.com © URA.RU

За десять месяцев 2017 года на дорогах России зафиксировано почти на 16% меньше ДТП с участием нетрезвых водителей, чем за такой же период 2016 года. В ГИБДД заявляют о том, что это — показатель эффективности рейдов на дорогах, а также последствия ужесточения наказания за управлением в состоянии опьянения.

Количество смертей, произошедших по вине нетрезвых водителей, сократилось еще сильнее — почти на 24%, сообщают «Известия».

Лидерами статистики по числу «пьяных» ДТП составили Московская область (525 ДТП, из них 148 с летальным исходом), Краснодарский край (506 ДТП, из них 142 с погибшими), и Красноярский край (478 ДТП, из них 109 со смертельным исходом).

В общей сложности, по данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2017 удалось выявить 534 тыс. случаев, когда за рулем были нетрезвые водители. Согласно действующему законодательству, управление транспортом после употребления спиртных напитков наказывается лишением прав и штрафом 30 тыс. рублей, а повторное нетрезвое вождение и вовсе является поводом для возбуждения уголовного дела, которое может обернуться для нарушителя реальным лишением свободы. Под уголовную статью может попасть и водитель, который ранее получил административное наказание за отказ от медосвидетельствования, напоминает издание.

Кроме того, эксперты отмечают и возросшую сознательность граждан, которые, замечая, что за рулем находится пьяный, предпочитают сообщить об этом в полицию.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров