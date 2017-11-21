В России резко сократилось число «пьяных» ДТП

04:42 21 ноября 2017 0

Теперь, увидев подобную картину, граждане чаще предпочитают позвонить в полицию Фото: depositphotos.com © URA.RU

За десять месяцев 2017 года на дорогах России зафиксировано почти на 16% меньше ДТП с участием нетрезвых водителей, чем за такой же период 2016 года. В ГИБДД заявляют о том, что это — показатель эффективности рейдов на дорогах, а также последствия ужесточения наказания за управлением в состоянии опьянения.

Количество смертей, произошедших по вине нетрезвых водителей, сократилось еще сильнее — почти на 24%, сообщают «Известия».

Лидерами статистики по числу «пьяных» ДТП составили Московская область (525 ДТП, из них 148 с летальным исходом), Краснодарский край (506 ДТП, из них 142 с погибшими), и Красноярский край (478 ДТП, из них 109 со смертельным исходом).

В общей сложности, по данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2017 удалось выявить 534 тыс. случаев, когда за рулем были нетрезвые водители. Согласно действующему законодательству, управление транспортом после употребления спиртных напитков наказывается лишением прав и штрафом 30 тыс. рублей, а повторное нетрезвое вождение и вовсе является поводом для возбуждения уголовного дела, которое может обернуться для нарушителя реальным лишением свободы. Под уголовную статью может попасть и водитель, который ранее получил административное наказание за отказ от медосвидетельствования, напоминает издание.

Кроме того, эксперты отмечают и возросшую сознательность граждан, которые, замечая, что за рулем находится пьяный, предпочитают сообщить об этом в полицию.