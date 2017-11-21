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21 ноября 2017
20 ноября 2017
07:38  21 ноября 2017 0

Киркоров дал свое имя ребенку Малахова

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, киркоров филипп
Певец считает, что его имя — наиболее подходящий вариант для сына МалаховаФото: depositphotos.com © URA.RU

Ведущий Андрей Малахов решил выбрать имя своему сыну путем зрительского голосования на программе в эфире «России 1». Однако, один из гостей программы, певец Филипп Киркоров, заявил, что его имя- самое подходящее для ребенка Малахова.

«Андрей, поздравляю тебя с рождением сына… Я знаю, что сегодня тебе все будут предлагать имена. Давай выслушаем все предложения, а назовешь ты ребенка Филиппом», — отметил артист.

Впрочем среди представленных на голосовании вариантов имени Филипп не было. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» ведущий предложил зрителям выбрать между Николаем (так звали отца Малахова) и Александром. Итоги голосования подведут в ближайшие дни, пояснил ведущий в конце программы.

Как писало «URA.RU», шоумен стал отцом 16 ноября. Первенца Малахову родила его супруга Наталья Шкулева. Изначально родители говорили, что выберут имя сыну после того, когда станет более-менее понятно, какой у малыша характер.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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