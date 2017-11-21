Киркоров дал свое имя ребенку Малахова

07:38 21 ноября 2017 0

Певец считает, что его имя — наиболее подходящий вариант для сына Малахова Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ведущий Андрей Малахов решил выбрать имя своему сыну путем зрительского голосования на программе в эфире «России 1». Однако, один из гостей программы, певец Филипп Киркоров, заявил, что его имя- самое подходящее для ребенка Малахова.

«Андрей, поздравляю тебя с рождением сына… Я знаю, что сегодня тебе все будут предлагать имена. Давай выслушаем все предложения, а назовешь ты ребенка Филиппом», — отметил артист.

Впрочем среди представленных на голосовании вариантов имени Филипп не было. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» ведущий предложил зрителям выбрать между Николаем (так звали отца Малахова) и Александром. Итоги голосования подведут в ближайшие дни, пояснил ведущий в конце программы.

Как писало «URA.RU», шоумен стал отцом 16 ноября. Первенца Малахову родила его супруга Наталья Шкулева. Изначально родители говорили, что выберут имя сыну после того, когда станет более-менее понятно, какой у малыша характер.