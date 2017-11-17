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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
05:23  17 ноября 2017 0

Телеведущий Андрей Малахов впервые стал отцом

Малахов и его супруга уже шесть лет состоят в бракеФОТО: личная страница Андрея Малахова в Instagram

У телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился мальчик. Ребенок появился на свет 16 ноября в 23:30 в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Об этом сообщил журнал StarHit, в котором Малахов является главным редактором.

Малахов перед родами сходил на УЗИ

«Вес новорождённого 4,020 кг, рост 54 см. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и сейчас отдыхают. Отец мальчика на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате», — говорится в материале издания.

Имя ребенку пока не выбрали, по словам Малахова, они хотят посмотреть на характер малыша. Счастливая пара состоит в браке уже шесть лет, это их первенец.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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