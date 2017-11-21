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18 ноября 2017
10:13  21 ноября 2017 0

Сопредседатель челябинского ОНФ пропустит окружной антикоррупционный форум из-за пандусов. «Это унизительно!»

Встреча с избирателями. Праймериз. Челябинск., коробейников евгений
Инвалиду- колясочнику Евгению Коробейникову сложно передвигаться по необорудованным площадкамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сопредседатель челябинской ячейки «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) инвалид-колясочник Евгений Коробейников рискует пропустить окружной антикоррупционный форум, который 21 ноября проводит координатор проекта «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта. Как сообщил корреспонденту «URA.RU» Коробейников, причина в отсутствие пандусов на площадке проведения мероприятия — в южноуральском Центре международной торговли.

«Я уже два года пытаюсь заставить собственников Центра международной торговли установить пандусы для инвалидов. Уже и в прокуратуру обращался. Чтобы мне попасть на второй этаж здания, где проводится форум, нужно просить о помощи четырех человек. Это унизительно!», — заявил Коробейников.

Второй антикоррупционный форум ОНФ посвящен проблемам расточительства при расходовании бюджетных денег, коррупции и злоупотреблениях в сфере закупок питания для детей. На мероприятии также будет представлена обновленная карта картелей. Ее дополнят примерами картельных сговоров в поставках питания в детские и лечебные учреждения, которые были обнаружены экспертами ОНФ, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Общероссийского народного фронта».

Сергей Леонов
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