Сопредседатель челябинской ячейки «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) инвалид-колясочник Евгений Коробейников рискует пропустить окружной антикоррупционный форум, который 21 ноября проводит координатор проекта «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта. Как сообщил корреспонденту «URA.RU» Коробейников, причина в отсутствие пандусов на площадке проведения мероприятия — в южноуральском Центре международной торговли.
«Я уже два года пытаюсь заставить собственников Центра международной торговли установить пандусы для инвалидов. Уже и в прокуратуру обращался. Чтобы мне попасть на второй этаж здания, где проводится форум, нужно просить о помощи четырех человек. Это унизительно!», — заявил Коробейников.
Второй антикоррупционный форум ОНФ посвящен проблемам расточительства при расходовании бюджетных денег, коррупции и злоупотреблениях в сфере закупок питания для детей. На мероприятии также будет представлена обновленная карта картелей. Ее дополнят примерами картельных сговоров в поставках питания в детские и лечебные учреждения, которые были обнаружены экспертами ОНФ, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Общероссийского народного фронта».