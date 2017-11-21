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21 ноября 2017
Главные новости 
12:19  21 ноября 2017 0

«Обещают 100 тысяч рублей к пенсии». В России появился новый вид мошенничества

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В Пенсионном фонде призвали не «вестись на развод»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мошенники изобрели новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян. Об этом «URA.RU» сообщили в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловской области. Жертвами мошенников становятся, как правило, пожилые люди.

«В интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить „наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов“, — говорится в сообщении Пенсионного фонда России. — На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента».

В пенсионном фонде отмечают, что, возможно, есть и третий этап, но «пресс-служба ПФР так далеко не заходила». В ведомстве призывают граждан бережно относиться к своим персональным данным и игнорировать любые подобные сайты. «Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», — сообщают в свердловском Пенсионном фонде. — В подозрительных ситуациях рекомендуется обращаться на «горячую линию» по телефону (343) 257-74-02.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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