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18 ноября 2017
12:37  21 ноября 2017 0

Жители Прикамья жалуются на бессмысленные убийства чупакабры

Животные. Челябинск, кролик
Эксперты говорят, что к жестокому убийству мелких домашних зверей могут быть причастны кроликиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коми-Пермяцком автономном округе жители испугались чупакабры, убивающей мелких животных. Пермяки заявили, что загадочный хищник орудует в деревне Малая Серва недалеко от Кудымкара,

«Появилась чупакабра. Убивает мелких животных, но тушки оставляет», — сообщают пользователи в соцсетях. Комментаторы отмечают, что нападать на домашние хозяйства могут ласка и норка.

Среди ученых высказываются довольно неожиданные версии убийства домашних животных.

«Если речь идет, например, о кроликах, то стоит отметить, что они имеют желчный пузырь, поэтому могут есть пищу не только растительного происхождения. Из-за этого бывает, что они убивают друг друга, поэтому хозяин находит мертвые тушки в клетках», — говорит доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Александр Шепель.

При этом собеседник отметил, что на севере Пермского края уже выпал снег, поэтому жители могут узнать по следам, приходил ли к ним хищник и какой именно. «Если следы мелкие, это ласка или норка, если крупнее — то, возможно лиса. Бывает и такое, что, повздорив, соседи убивают животных друг друга. Я не хочу думать плохо о жителях Малой Сервы, но не стал бы полностью исключать этот вариант», — заметил эксперт.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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