13:57 21 ноября 2017 0

Александру Бреденко не удалось убедить судей, что он брал деньги на цветы и конфеты бюджетникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной суд оставил в себя приговор Верх-Исетского суда, по которому экс-глава Верх-Исетского района Александр Бреденко был осужден на три колонии общего режима за взятку в размере 150 тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в облсуде.

«Осужденный и его защитник обжаловали приговор в Свердловском областном суде, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд оставил приговор в силе, а апелляционные жалобы без удовлетворения».

Бреденко не только приговорен к тюремному срок, но и лишен сроком на три года права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с управлением или исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных.

Сам Бреденко выступил на судебном заседании из камеры в СИЗО — посредством видеоконференцсвязи. Его выступление длилось около 10 минут. Бреденко заявил, что не считает себя виновным, поскольку полученные от подрядчика Перминова 150 тысяч рублей, по его словам, предназначались для приобретения цветов и подарков для поздравления бюджетников-работников района с 23 февраля и 8 Марта.

Главным доказательством своей невиновности осужденный чиновник по-прежнему считает аудиозапись, которая производилась во время «оперативных действий» и которая впоследствии куда-то пропала. «На записи слышно, что я говорю о цели сбора денег, — заявил Бреденко. — Именно наличием аудиозаписи объясняется и позиция Перминова, который заявляет, что не помнит, для каких целей он передал мне деньги. Поскольку если эта запись будет озвучена, то станет очевидна несостоятельность обвинение меня во взятке».

Тем не менее, суд посчитал, что экс-глава района — взяточник и должен сидеть в тюрьме. «Что тут комментировать, если суд нас вообще не слышит! — заявил „URA.RU“ после судебного заседания адвокат Бреденко Алексей Рябцев. — Кстати, выяснилось, что у моего подзащитного пропал сотовый телефон и кредитная карточка: их изъяли во время обыска, был составлен акт, а теперь этих предметов и след пропал!». Тем не менее, он не исключает, что на приговор будет подана кассационная жалоба — это будет зависеть от дальнейшей позиции осужденного.

Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко обвинялся в получении взятки в размере 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя Александра Перминова, выполнявшего работы по санитарному содержанию территории района. По версии следствия, чиновник вымогал эти деньги за «общее покровительство» при выполнении контракта. По словам самого Бреденко, передаваемые средства были спонсорской помощью для организации празднования 8 Марта в ДК «Верх-Исетский» для женщин — руководителей организаций района — и предназначались для покупки подарочных наборов — цветов и конфет.