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Главные новости Ямала
14:54  21 ноября 2017 0

Кремль высказался по поводу речи ямальского гимназиста в бундестаге

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий
Дмитрий Песков заступился за ямальского гимназистаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил не обвинять школьника из Нового Уренгоя в «смертных грехах». По его словам, ученик, выступивший в бундестаге, не имел ввиду ничего плохого.

На вопрос о скандале, связанном с выступлением ученика гимназии из Нового Уренгоя, Песков ответил, что «выступление нашего школьника в бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента», передает РБК.

Тем не менее Песков отметил, что гимназиста не стоит обвинять «во всех смертных грехах». «Очевидно, школьник не имел в виду ничего плохого и волновался, когда выступал в бундестаге», — предположил пресс-секретарь президента РФ. Песков добавил, что ему непонятна «экзальтированная» реакция, которая произошла в обществе. Такую реакцию, по словам Пескова, в Кремле считают неверной.

Старшеклассник в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя выступил в германском бундестаге с покаянной речью, заявив, что солдаты вермахта во время войн «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. В Сети появилось видео выступления, под которым пользователи оставили возмущенные комментарии.

Ранее за школьника с ЯНАО заступился экс-министр образования, помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Он призвал был терпимее, даже если молодые люди совершают ошибки.

Нина Калинина
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