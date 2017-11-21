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21 ноября 2017
15:28  21 ноября 2017 0

Порошенко переименовал ВДВ и отменил голубые береты

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко сообщил, что введет страну к членству в НАТОФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинский президент Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска страны в десантно-штурмовые войска ВС Украины. Изменения также коснулись головных уборов солдат.

В день десантника, 21 ноября, политик заявил, что новое название «больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского», пишет «Федеральное агентство новостей».

Также поменялся цвет беретов с голубого на темно-бордовый. «Это цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину», — цитирует Порошенко «Национальная служба новостей». Кроме того, вместо герба Украины на обновленных беретах разместили купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.

Украинский лидер заметил, что принятые нововведения соответствуют стандартам НАТО. А политик ведет страну к членству в Альянсе.

Ранее жители Киева возмутились из-за продажи в местных магазинах игрушечных танков, похожих на российские военные машины. После обсуждения товара в соцсетях игрушки сняли с продажи.

Виктор Дорофеев
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