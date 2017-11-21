Порошенко переименовал ВДВ и отменил голубые береты

Украинский президент Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска страны в десантно-штурмовые войска ВС Украины. Изменения также коснулись головных уборов солдат.
В день десантника, 21 ноября, политик заявил, что новое название «больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского», пишет «Федеральное агентство новостей».
Также поменялся цвет беретов с голубого на темно-бордовый. «Это цвет крови десантников, пролитой в боях за Украину», — цитирует Порошенко «Национальная служба новостей». Кроме того, вместо герба Украины на обновленных беретах разместили купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и огненным мечом.
Украинский лидер заметил, что принятые нововведения соответствуют стандартам НАТО. А политик ведет страну к членству в Альянсе.
Ранее жители Киева возмутились из-за продажи в местных магазинах игрушечных танков, похожих на российские военные машины. После обсуждения товара в соцсетях игрушки сняли с продажи.