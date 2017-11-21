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Главные новости Югры
16:52  21 ноября 2017 0

На открытии нефтяного объекта Медведев сообщил об увеличении высокооплачиваемых рабочих мест в ХМАО

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , медведев дмитрий
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии нефтяного комплекса в ЮгреФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев совместно с главой «Роснефти» Игорем Сечиным и губернатором ХМАО Натальей Комаровой провели церемонию ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе.

Эргинский нефтяной кластер состоит из Эргинского участка и четырёх месторождений: Кондинского, Чапровского, Западно-Эргинского и Ендырского. Делегация посетила именно Кондинское месторождение — ключевой актив в проекте «Конданефть», выкупленный «Роснефтью» у «Независимой нефтяной компании» за 40 млрд рублей.

«Пуск нового комплекса имеет большое значение для всей нефтяной отрасли. Это шаг к созданию в России нового нефтегазового хаба. И, что не менее важно, это хорошая перспектива для развития региона. Появляются дополнительные рабочие места. Количество этих мест весьма значимое. С учётом всех перспектив развития нового комплекса — Эргинского кластера — это до 5 тысяч мест. Это действительно большое количество высокоэффективных и в целом хорошо оплачиваемых рабочих мест», — заявил Дмитрий Медведев.

После торжественной церемонии открытия делегация отправилась в Ханты-Мансийск на заседание, посвященное развитию нефтяной отрасли в РФ.

Игорь Волосин
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