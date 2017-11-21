Нефтяные топы в ХМАО попросят Медведева о льготах, как у Сечина

12:15 21 ноября 2017 0

Дмитрий Медведев может ускорить введение налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев собрал нефтяников в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить с ними введение налога на дополнительный доход (НДД) в отрасли. Предполагается, что эта тема прозвучит на совещании премьер-министра во вторник, 21 ноября.

Как ранее сообщало «URA.RU», вместе с премьером в ХМАО прилетели руководители «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и «Татнефти» Наиль Маганов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, глава Минприроды Сергей Донской и замминистра экономики Олег Фомичев. По данным «Коммерсанта», нефтяники и правительственные чиновники будут обсуждать срыв очередной попытки ввести в отрасли давно ожидаемый налог на дополнительный доход (НДД). Хотя законопроект обсуждается еще с 2015 года, в Госдуму правительством он до сих пор не внесен.

НДД призван стать прообразом новой системы налогообложения отрасли, поскольку им, в отличие от НДПИ и экспортной пошлины, облагаются не объемы нефти, а выручка от ее продажи за минусом расходов. Это может позволить нефтяным компаниям разрабатывать ныне нерентабельные месторождения и залежи.

Собеседники издания считают, что даже если законопроект внесут на рассмотрение депутатов, то в лучшем случае он заработает с 2019 года, то есть для окончательного согласования и принятия есть еще год. Но нефтяники будут настаивать на том, чтобы, несмотря на очередную отсрочку, законопроект был одобрен и отправлен в Госдуму уже сейчас. «Во второй половине 2018 года из-за смены правительства никто работать не будет, и есть опасность, что в итоге НДД может быть отложен даже до 2020 года», — опасается один из участников совещания.

Кроме того, на совещании перед Медведевым собираются поставить вопрос о том, что в то время, как принятие НДД провалилось, «Роснефть» получила беспрецедентные льготы для Самотлорского месторождения на 35 млрд рублей в год. Руководители предприятий собираются просить получения сходных льгот для своих активов. Ожидается, что Медведев даст поручение проработать вопрос.

В сентябре 2015 года главы крупнейших нефтяных компаний страны пожаловались президенту Владимиру Путину на новый расчет ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который значительно сократит доходы нефтяников. «Дополнительные изъятия с учетом действующих ограничений на финансовых рынках будут эквивалентны соответствующему снижению инвестиций в отрасль в течение указанного периода на сумму до 2 трлн рублей», — говорится в послании нефтяников президенту. При этом они готовы были поддержать НДД.