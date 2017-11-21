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21 ноября 2017
17:03  21 ноября 2017 0

Home Credit Bank, Lego, «МТС» расскажут желающим, о чем молчат карьеристы

Варианты подарков. Екатеринбург, игрушка, лего, конструктор, бионикл
Построить жизнь как конструктор? Легко — уверены создатели премии в области образованияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Заканчивается прием заявок на соискание второй ежегодной премии в области образования. Премия создана в поддержку развития бизнес- и профессионального образования в России, выявления лучших практик и обмена опытом между участниками рынка для развития совместных образовательных проектов. Также она направлена на популяризацию внутрикорпоративного образования в российских компаниях.

Среди основных номинаций премии: Медиа, Карьера, Онлайн-образование, Формат корпоративного образования, Продукты и инструменты образовательного процесса, Образование для частных и корпоративных образовательных учреждений, Личностные номинации за вклад в развитие образования.

В 2016 году лауреатами премии «Эффективное бизнес-образование» стали более тридцати компаний, среди которых «ОБИ Россия», «Эльдорадо», Samsung Electronics, QIWI, «Юлмарт», группа «Дикси», и другие.

В ходе программы «Эффективное бизнес-образование» состоится форум, в котором примут участие ведущие российские специалисты в области образовательных и корпоративных программ и проектов, образовательного маркетинга, повышения качества предоставляемых образовательных услуг и др. Они соберутся для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области корпоративного образования, обмена опытом и успешными практиками, налаживания связей среди профессионального сообщества. Сейчас на портале www.knowprof.ru можно подать заявку на соискание премии и бесплатно зарегистрироваться на форум.

Мероприятие пройдет 30 ноября в 13:00 в арт-пространстве EXPOSED в Москве.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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