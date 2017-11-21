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21 ноября 2017
17:36  21 ноября 2017 0

Центр Луганска захватили неизвестные солдаты с автоматами. ВИДЕО

У солдат нет никаких опознавательных знаковФото: скриншот из видео  ГТРК ЛНР

Группа неизвестных людей в военной форме с автоматами и минометами перекрыла центр Луганска и входы в административные здания. Приказ главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого освободить город бойцы проигнорировали.

По данным «Национальной службы новостей», в город приехала военная техника с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе ДНР Александру Захарченко. Сотрудников правительства ЛНР и Народного совета распустили по домам.

В Сети появилось видео, снятое в Луганске, сообщает «Федеральное агентство новостей». На записи видно, что у солдат нет никаких опознавательных знаков. Они ответили журналистам, что работают «совместно с сотрудниками „Беркута“», но не объяснили свои действия и кем являются.

Видео: ГТРК ЛНР.

Виктор Дорофеев
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