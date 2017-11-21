Депутат Госдумы Валерий Гартунг направил запрос о причинах загрязнения территории Челябинской области изотопом рутений-106 в природоохранную прокуратуру, региональное ГУ МЧС, Минэкологии области и управление Росприроднадзора. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», парламентарий требует провести расследование, выяснить причины выброса и обстоятельства возможного сокрытия информации о нем.
«Если была реальная опасность для здоровья людей, нужно расследовать инцидент. Есть вопросы к реакции надзорных органов. Если они действительно опровергали заведомо правдивую информацию, какое может быть к ним доверие после этого? Поэтому направил запросы сразу в четыре ведомства, чтобы разобраться, кто и как должен был реагировать, своевременная ли была реакция», — объяснил Валерий Гартунг.
Кроме того, депутат попросил предоставить информацию о состоянии окружающей среды с сентября 2017 года до сегодняшнего дня на территории Челябинской области, информацию о возможном влиянии рутения-106 на жизнь и здоровье населения, о необходимости принятия каких-либо мер жителями Челябинской области.
Росгидромет в официальном бюллетене 20 ноября признал «экстремально высокую» и «высокую» концентрации рутения-106 в Челябинской области — в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива. В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. На ПО «Маяк» отрицают инциденты с выбросом рутения. Южноуральские власти не видят опасности в превышении фона. А «Гринпис» обратился в прокуратуру с заявлением о возможном сокрытии радиационной аварии в Челябинской области. Эколог Максим Шингаркин обещал прилететь для изучения ситуации вместе с экс-омбудсменом Алексеем Севастьяновым.