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22 ноября 2017
21 ноября 2017
13:54  22 ноября 2017 0

Пополнить Е-карту можно будет в любом районе Екатеринбурга

Клипарт new. Нижневартовск., сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Пополнить единый проездной можно при помощи наличных и банковских картФото: Александр Елизаров © URA.RU

Специальные кардридеры для пополнения Е-карты появились еще на 36 банкоматах в Екатеринбурге. До конца ноября Сбербанк обеспечит новым сервисом более 60 устройств самообслуживания.

Устройства самообслуживания, оснащенные удобным сервисом, в настоящее время действуют на всех станциях метро (за исключением станции «Машиностроителей»), торговых центрах «Гринвич», «Мегаполис», «Алатырь», «Ботаника Молл» и «Глобус», а также в крупнейших вузах города: УрФУ, УрГЭУ, УГЛТУ и УрГЮА. Кроме того, Е-карты можно пополнить в некоторых офисах Сбербанка.

«По нашим данным, чаще всего екатеринбуржцы вносят денежные средства на транспортные карты с помощью банкомата на станции метро „Площадь 1905 года“. Ежемесячно примерно четверть операций на пополнение Е-карт через банкоматы совершается с помощью этого устройства. Вторым по популярности является банкомат на станции метро „Чкаловская“, третьим — банкомат на „Геологической“, — рассказывает управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель. — Услуга пользуется популярностью у горожан. В наших целях — увеличить количество устройств с таким функционалом, чтобы жители города могли пополнять свои транспортные карты, находясь в любом районе города».

Для взноса наличных необходимо выбрать в меню пункт «оплатить наличными», вставить карту в специальный держатель, отмеченный знакомым логотипом Е-карты. Затем выбрать вкладку «другие категории» — «транспортная карта» — «Е-карта-пополнение» и следовать инструкциям на экране. Пополнить Е-карту можно и с банковской карты. Для этого нужно вставить карту банка в устройство, ввести пин-код, затем выбрать в меню пункт «Информация и сервисы» — «Региональные услуги», перейти в раздел «другие категории» — «транспортная карта» — «Е-карта-пополнение» и следовать инструкциям на экране. Комиссия при пополнении Е-карты не взимается.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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