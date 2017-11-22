«Газпром нефть» нашла замену арестованному топ-менеджеру на Ямале

«Газпром нефть» определилась с кандидатурой на место арестованного гендиректора своей «дочки» АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова. Компанию, по предварительным данным, возглавит Александр Шушаков, сообщают источники «URA.RU» внутри компании.
Другой источник агентства отмечает, что кандидатура Александра Шушакова действительно является приоритетной, но окончательно не утверждена. Официально перестановки в компании пока не комментируют.
Сейчас Шушаков занимает должность начальника департамента добычи нефти и газа ПАО «Газпром нефть». Он также является генеральным директором надымской «дочки» «Газпром нефти» — ООО «Меретояханефтегаз». Фамилия Шушакова хорошо знакома нефтяникам Ноябрьска и Муравленко. Свою карьеру он начинал в одном из Муравленковских нефтегазодобывающих управлений.
Замену Павлу Крюкову руководству «Газпром нефти» пришлось искать в экстренном порядке. Ранее городской суд Салехарда отправил топ-менеджера в тюрьму на два месяца. Заключение под стражу произведено по ходатайству ямальской прокуратуры для обеспечения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Крюков был задержан в Ноябрьске 17 ноября. По версии следствия, генеральный директор дочернего предприятия ПАО «Газпром нефть» получил от посредника, действующего в интересах коммерческих организаций, более 1 миллиона рублей. Взамен Крюков якобы обещал осуществить незаконные действия, входящие в его служебные полномочия. Арестованного обвиняют по статье «Коммерческий подкуп».