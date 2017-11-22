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22 ноября 2017
22:53  22 ноября 2017 0

В России одобрили повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 2018 года

Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть., бензин, заправка, азс, нефть
Бензин продолжит расти в ценеФото: Pixabay

Совет Федерации одобрил принятые ранее Госдумой поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым с 1 января 2018 году увеличиваются ставки акцизов на бензин класса 5 и дизельное топливо.

Согласно документу, акцизная ставка на бензин поднимается с начала будущего года на 10,7% и достигнет отметки в 11,213 тыс. рублей за одну тонну. С 1 июля ее поднимут повторно до 11,892 тыс. рублей за тонну. С начала 2019 года показатель вырастет до 12,314 тыс. рублей за тонну вместо запланированных ранее 10,957 тыс. рублей. В итоге в 2020 году ставка акциза за автомобильный бензин класса 5 вырастет до 12,752 тыс. рублей за тонну, вместо 11,395 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Также будет расти и ставка акциза на дизельное топливо. К началу будущего года она достигнет отметки в 7,665 тыс. рублей за тонну (рост на 12,7%) вместо указанных ранее 7,072 тыс. рублей за тонну. В 2019 году показатель поднимется до уровня в 8,541 тыс. рублей за тонну вместо 7,355 тыс. рублей, а в 2020 году — до 8,835 тыс. рублей за тонну вместо 7, 649 тыс. рублей.

Лев Истомин
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