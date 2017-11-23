08:09 23 ноября 2017 0

На фоне семейного скандала у артиста обострился сахарный диабет Фото: Кадр из фильма «Тегеран- 43»

Народный артист Советского Союза Армен Джигарханян экстренно доставлен в больницу. Состояние актера очень тяжелое, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра: на фоне диабета у Джигарханяна отказали ноги.

Как отмечает портал «Дни.ру», возможно, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за стресса на фоне громкого разрыва с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Кроме того, сказалось нарушение диеты — артисту из-за его заболевания приходилось ограничивать себя в блюдах. Раньше еду супругу готовила Виталина, однако теперь Джигарханян, по словам той же Цымбалюк-Романовской, живет в театре «в антисанитарных условиях, без удобств и надлежащего медицинского присмотра».

В октябре Джигарханян уже отлежал в больнице десять дней. Жену к нему не пустили. Сейчас артист находится под официальной опекой своего друга Артура Согомоняна.