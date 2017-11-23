Переговоры главы правительства РФ Дмитрия Медведева и президента Чехии Милоша Земана едва не сорвались из-за материала о Пражской весне, опубликованного на сайте телеканала «Звезда».
В ходе встречи Земан передал Медведеву копию статьи Леонида Масловского «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история «Пражской весны». По словам президента Чехии, содержание материала заставило его задуматься о досрочном завершении визита в Россию. Земан обратил внимание Медведева на спорные тезисы, выдвинутые автором статьи. В частности, Масловский утверждает, что советская оккупация в действительности таковой не являлась. Кроме того, автор статьи обвинил Чехию в поставках оружия Германии в годы Второй мировой войны.
Медведев, в свою очередь, заметил, что точка зрения, представленная в статье, не имеет ничего общего с официальной позицией России. «Вы абсолютно справедливо сказали, что это публикация отдельного человека. Можете не сомневаться, ничего общего с автором мы не имеем», — передает РИА «Новости» слова премьер-министра России.
Статья Масловского вскоре была удалена с сайта. При этом администрация телеканала подчеркнула, что сайт является дискуссионной площадкой. «Так, в разделе „Статьи“ содержится и другой взгляд на указанные события автора Дмитрия Сергеева», — напомнили представители «Звезды».