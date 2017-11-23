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23 ноября 2017
10:15  23 ноября 2017 0

Медведеву пришлось объясняться с президентом Чехии из-за материала федерального канала

События в Праге 1968 года вновь оказались в центре вниманияФОТО: Wikipedia

Переговоры главы правительства РФ Дмитрия Медведева и президента Чехии Милоша Земана едва не сорвались из-за материала о Пражской весне, опубликованного на сайте телеканала «Звезда».

В ходе встречи Земан передал Медведеву копию статьи Леонида Масловского «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история «Пражской весны». По словам президента Чехии, содержание материала заставило его задуматься о досрочном завершении визита в Россию. Земан обратил внимание Медведева на спорные тезисы, выдвинутые автором статьи. В частности, Масловский утверждает, что советская оккупация в действительности таковой не являлась. Кроме того, автор статьи обвинил Чехию в поставках оружия Германии в годы Второй мировой войны.

Медведев, в свою очередь, заметил, что точка зрения, представленная в статье, не имеет ничего общего с официальной позицией России. «Вы абсолютно справедливо сказали, что это публикация отдельного человека. Можете не сомневаться, ничего общего с автором мы не имеем», — передает РИА «Новости» слова премьер-министра России.

Статья Масловского вскоре была удалена с сайта. При этом администрация телеканала подчеркнула, что сайт является дискуссионной площадкой. «Так, в разделе „Статьи“ содержится и другой взгляд на указанные события автора Дмитрия Сергеева», — напомнили представители «Звезды».

Сергей Макеев
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