10:43 23 ноября 2017 0

После выступления российских школьников слово взяли их немецкие сверстники Фото: соцсети

Вместе со школьниками из Нового Уренгоя в Бундестаге выступили их немецкие сверстники. Школьники представляли гимназию имени Фридриха города Касселя (федеральная земля Гессен). Кассель и Новый Уренгой — города-побратимы с 2007 года. В своих докладах немцы, аналогично выступлению новоуренгойцев, рассказали о судьбах советских солдат, погибших и похороненных на территории Германии. Видео доклада опубликовано в открытом доступе.

Ученики гимназий Ямала и федеральной земли Гессен — партнеры по совместному проекту «Объединенные военные мемориалы». Проект курирует «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями», а спонсирует партнер «Газпрома», немецкая нефтегазодобывающая компания «Винтерсхалл».

Так, юноша по имени Иоганн рассказал историю об офицере Красной Армии, который, попав после ранения в плен, три года, до освобождения в 1945-м, провел в концлагере. Иван Гусев, так звали военнопленного, вел в концлагере дневник. Его записи поразили и тронули немецких школьников. В заключительном выступлении перед немецким федеральным собранием гимназист по имени Рафаэль рассказал историю 15-летней русской девочки, которую насильно вывезли из СССР в Германию. Надя Труфанова вынуждена была работать на текстильном производстве в Касселе, откуда родом выступающие школьники. Девушка умерла от голода и тяжелых условий труда в возрасте 17 лет.

«URA.RU» приводит полный текст докладов школьников из Германии:

Доклад Иоганна

Иван Андреевич Гусев. Такое имя. Это все что у нас было, когда мы начали работать над его биографией. Мы не знали ничего о его жизни. Не знали, как он выглядел. Он нам казался очень далеким. Расплывчатым. Что это за человек, какова его судьба. Что скрывалось за этим именем.

Мы хотели изучить все об этом человеке, потому что он представлял собой судьбы миллионов. И рассказать его историю. Мы изучили большое количество актов, мы были на кладбищах. И на советском солдатском кладбище в Троцкхайме. 7 ноября 1914 года Иван Гусев родился в деревне Быково. Когда началась Вторая мировая война, он был вырван из своего привычного круга, где он был адвокатом. Он стал офицером Красной Армии. И в 1942 году он был ранен в руку. Был арестован. Был захвачен в плен. И попал в Зингхайм, в лагерь военнопленных в Касселе.

В 1945 году он был освобожден. В плену он заболел туберкулезом, который мучал его всю жизнь, до конца его дней. Мы натолкнулись на дневник Гусева. В нем он рассказывает нам о своем плене. Он говорит в нем, что это было время ужаса и страданий. В 1944 году он писал: «Сегодня в Германии священный вечер — Рождество. Везде холодно, везде мрачно, везде колючая проволока. Она окружает меня всю мою жизнь. Мне кажется, что эти страдания, этот голод, эта нужда никогда не кончатся».

Он пишет, что в этом мире нет тепла, нет друзей, нет любви и нет сострадания.

Читая это, мы сострадали Ивану Гусеву. Мы узнавали больше о его жизни. Чем больше мы узнавали, тем больше понимали, что он был уникальный человек.

Он был тонко чувствующим человеком, поэтичным, образованным. И мы бы с удовольствием с ним лично познакомились. И когда мы, молодые люди, имеем много желаний, мы много мечтаем — Иван Гусев был лишен всего этого.

Доклад Рафаэля

На главном кладбище в Касселе мы увидели надгробье Нади Труфановой. Надя Труфанова родилась 6 августа 1926 года в городе Кировограде в Советском Союзе, и после июля сорок второго года она была пригнана на принудительные работы в Кассель на текстильное производство. Какую работу там выполняла 15-летняя девушка, мы не знаем.

16 августа Надя Труфанова умерла от тяжелой болезни. Ей было всего лишь 17 лет. Она была гражданским лицом. Невинной жертвой войны.

Молодая девушка, которая абсолютно бессмысленно была принуждена к работе для того, чтобы военная промышленность могла работать.

Ее судьба нас очень глубоко тронула, потому что она умерла как раз в нашем возрасте. Какое страдание она перенесла, она, пригнанная на принудительные работы!. Для нас абсолютно необходимо помнить о Второй мировой войне и о жертвах этой войны в первую очередь. И когда мы помним о миллионах этих жертв, мы должны сохранить в своей памяти, мы должны понять, что война никогда не была в состоянии решать конфликты. Война лишь создает конфликты и создает невыразимую боль и страдания. Наша память создает мир и примирение.

Мы все несем ответственность за нашу современность, так же как и за наше будущее. Таким образом, мы несем ответственность за то, чтобы похожие события никогда больше не происходили. Нас призывают могилы прошлых войн сохранять мир в Европе, и этот призыв очень важен, потому что он отражает страдания всех этих жертв. Человеческое страдание, человеческое достоинство неприкосновенно даже после смерти.

19 ноября школьник из Нового Уренгоя Николай выступил с аналогичным докладом в Бундестаге, где выразил сочувствие бойцам Вермахта, павшим в боях в годы войны. Мальчик также назвал немецких солдат невинными жертвами войны. Выступление вызвало бурную реакцию в России. В словах подростка многое политики и общественники увидели оправдание фашизма.