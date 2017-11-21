{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
21:36  21 ноября 2017 0

Ямальский школьник оправдался за свои слова о солдатах вермахта в бундестаге

Парень уверяет, что самые главные его слова, сказанные в бундестаге, вырезалиФото: Pixabay
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

Школьник с Ямала оправдался за свою скандальную речь, произнесенную перед депутатами бундестага в Германии. Подросток объяснил корреспонденту life.ru, как получилось, что его слова были неправильно поняты.

«Когда мы приехали туда, нам сказали читать медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить, рассказал гимназист. — И моя речь получилась гораздо длиннее».

Парень посетовал, что на видео, которое распространилось в «Ютубе», обрезали последний абзац, в котором прозвучали самые главные слова. «Там самое важное — то, что я искренне надеюсь, что не будет войн, они убрали это всё. Из-за этого скандал и мог раздуться», — объясняет школьник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что гимназист из Нового Уренгоя по случаю Дня национального траура в Германии выступил перед депутатами бундестага. Подросток заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России забыты и находятся в ужасном состоянии.

Слова парня вызвали огромный общественный резонанс, большинство россиян осудили «покаянную речь» гимназиста. Мэр Нового Уренгоя поручил проверить гимназию, в которой обучается юноша, в Кремль заступился за школьника.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров