Ямальский школьник оправдался за свои слова о солдатах вермахта в бундестаге

21:36 21 ноября 2017 0

Парень уверяет, что самые главные его слова, сказанные в бундестаге, вырезали Фото: Pixabay

Школьник с Ямала оправдался за свою скандальную речь, произнесенную перед депутатами бундестага в Германии. Подросток объяснил корреспонденту life.ru, как получилось, что его слова были неправильно поняты.

«Когда мы приехали туда, нам сказали читать медленнее для переводчиков, потому что они не успевают переводить, рассказал гимназист. — И моя речь получилась гораздо длиннее».

Парень посетовал, что на видео, которое распространилось в «Ютубе», обрезали последний абзац, в котором прозвучали самые главные слова. «Там самое важное — то, что я искренне надеюсь, что не будет войн, они убрали это всё. Из-за этого скандал и мог раздуться», — объясняет школьник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что гимназист из Нового Уренгоя по случаю Дня национального траура в Германии выступил перед депутатами бундестага. Подросток заявил, что солдаты вермахта во время Второй мировой войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России забыты и находятся в ужасном состоянии.

Слова парня вызвали огромный общественный резонанс, большинство россиян осудили «покаянную речь» гимназиста. Мэр Нового Уренгоя поручил проверить гимназию, в которой обучается юноша, в Кремль заступился за школьника.