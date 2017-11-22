17:06 22 ноября 2017 0

Речь российских школьников на заседании бундестага шокировала общество Фото: Алена Полозова © URA.RU

Речь двух девочек из Нового Уренгоя — Ирины и Валерии — которые выступили вместе с оскандалившимся гимназистом в Бундестаге, содержали похожие истории о немецких солдатах, погибших на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. В них при желании также можно увидеть покаянные мотивы. Видео полного доклада опубликовано в открытом доступе.

Одна из девочек рассказывает историю летчика люфтваффе Юлиуса Фогте. О том, что он воевал в Италии и в СССР. О его русском плене и о том, как закончилась его жизнь в холодной и голодной послевоенной России. Речь второй девочки содержит историю унтер-офицера Юлиуса Рихарда Карла Дитриха, который умер в марте 1943 года в госпитале, в советском плену, в Бекетовке, недалеко от Сталинграда.

Доклад Ирины

Когда я услышала об этом проекте, я начала искать в архивах и библиотеках информацию о немецких солдатах, погибших во второй мировой войне. С помощью интернета я изучала деятельность «объединения Военные Мемориалы», посетила захоронение немецких солдат в поселке Духовщина.

Новоуренгойский школьник не дает покоя российским политикам Фото: соцсети

Позже, совместно с народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнала о Юлиусе Фогте, который пошел на службу в люфтваффе и служил в России и Италии. Незадолго до конца войны Юлиус получил отпуск и приехал домой, где провел несколько недель. Из-за конфликта с одним из местных нацистских чиновников, Юлиус абсолютно бессмысленно в последнюю секунду был снова отправлен на фронт. Попав в плен к русским солдатам, он продолжал писать письма, которые, к сожалению, не сохранились.

В конце 1947 года корреспонденция перестала приходить, что в то время означало, что человек выпущен на свободу, но Юлиус не вернулся. Холодной зимой Юлиус с товарищами сидели в мастерской. Голодные, они хотели согреться глотком водки, но вместо нее в бутылке оказался метиловый спирт. Юлиус умер на следующий день от последствий отравления, в возрасте 23 лет, в лагере военнопленных Люблино, недалеко от Москвы, где и был похоронен.

Во время работы над проектом у меня возникло желание, посетить немецкое захоронение в поселке Люблино.

Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели жить в мире.

Работа над этим проектом не оставила меня равнодушной, потому что судьба Юлиуса тесно переплетается с судьбой моего прадедушки. Он попал в 1942 году в плен, из которого ему помог сбежать немецкий полковник Ганс. После окончания войны прадедушка вернулся домой.

Благодаря этому проекту я смогла детально изучить биографию многих немецких солдат, узнать об их жизни и глубоко погрузиться в то сложное военное время. Я думаю, мы должны помнить о той страшной войне, чтобы не допустить новой.

Доклад Валерии

Несколько месяцев назад мой классный руководитель предложил мне стать участницей данного проекта, что меня сразу же заинтересовало.

О судьбе моих прадедушек, сражавшихся в Великой Отечественной Войне, я могла узнать от моих бабушек и дедушек или с помощью интернета. Но можно ли найти информацию о павших немецких солдатах? В сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнала о Юлиусе Рихарде Карле Дитрихе, павшем под Сталинградом.

Во время работы над этим проектом я посетила военный архив города Волгограда и подробно исследовала просторы интернета, где я обнаружила целый список погибших, вместе с Юлиусом Дитрихом. Он родился в 1912 году в деревне Кюстринхен, земли Бранденбург, работал медбратом, но в 1942-м был мобилизован на военную службу в санитарный батальон на восточном фронте. Письма, Юлиуса с фронта своей жене и детям, были наполнены тоской по своим родным.

Он пишет: «Каким бы серьезным не было положение дел, я не теряю надежды скоро увидеть вас — здоровыми и веселыми. В представлении Юлиуса, война — это абсолютная бессмыслица и тяжелое испытание для всех. «Очень надеюсь, что весь этот бред скоро закончится, и мы сможем вернуться обратно, потому что с нас уже хватит».

С января 1943 года Юлиус Дитрих считался пропавшим без вести. В 2010 году внук Юлиуса получил от органа по розыску пропавших без вести известие, что унтер-офицер Юлиус Дитрих умер в марте 1943 года в госпитале, в советском плену, в Бекетовке, недалеко от Сталинграда.

Сегодня имя Юлиуса Дитриха выгравировано на одной из каменных плит, посвященных солдатам, пропавшим без вести в битве за Сталинград и похороненных на немецком военном кладбище Волгоград-Россошки. После того, как мне предложили участвовать в этом проекте, я решила сама посетить мемориал, созданный в Краснодарском крае на средства народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. Здесь — на лесной поляне вблизи хутора Зозулин нашли последний приют около семи тысяч немецких солдат и офицеров.

Меня поразило, что около каменных плит, на которых высечены имена погибших, лежали фоторамки с изображением их семей, которым удалось, найти своих родственников так далеко от Родины.

Альберт Швейцер сказал: «Солдатские могилы — лучшие проповедники мира». И действительно очень важно отдавать долг памяти жертвам войны.

Берлинский скандал обострил дискуссию вокруг переосмысления событий 40-х годов прошлого века Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ее ужасы никогда не будут забыты, и только мы в состоянии построить светлый мир будущего, в котором войне не будет места.

Напомним, что 19 ноября во Всенародный день скорби в здании берлинского Рейхстага с трибуны федерального собрания российские и немецкие школьники выступили с краткими памятными речами. Выступление ученика гимназии Нового Уренгоя вызвало бурную реакцию на родине. В словах мальчика многое политики и общественники увидели оправдание фашизма.

Департамент образования Нового Уренгоя инициировал проверку гимназии на предмет соответствия преподавательского состава. Мэру города Ивану Костогризу, выступившего в защиту школьника, одно из известных российских издательств отправило посылку с книгами на военно-патриотическую тематику.