{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
17:06  22 ноября 2017 0

Еще две школьницы из России посочувствовали павшим бойцам вермахта с трибуны Бундестага. «Погибло очень много невинных людей»

Берлин
Речь российских школьников на заседании бундестага шокировала обществоФото: Алена Полозова © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

Речь двух девочек из Нового Уренгоя — Ирины и Валерии — которые выступили вместе с оскандалившимся гимназистом в Бундестаге, содержали похожие истории о немецких солдатах, погибших на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. В них при желании также можно увидеть покаянные мотивы. Видео полного доклада опубликовано в открытом доступе.

Одна из девочек рассказывает историю летчика люфтваффе Юлиуса Фогте. О том, что он воевал в Италии и в СССР. О его русском плене и о том, как закончилась его жизнь в холодной и голодной послевоенной России. Речь второй девочки содержит историю унтер-офицера Юлиуса Рихарда Карла Дитриха, который умер в марте 1943 года в госпитале, в советском плену, в Бекетовке, недалеко от Сталинграда.

Доклад Ирины

Когда я услышала об этом проекте, я начала искать в архивах и библиотеках информацию о немецких солдатах, погибших во второй мировой войне. С помощью интернета я изучала деятельность «объединения Военные Мемориалы», посетила захоронение немецких солдат в поселке Духовщина.

Новоуренгойский школьник не дает покоя российским политикам
Фото: соцсети

Позже, совместно с народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнала о Юлиусе Фогте, который пошел на службу в люфтваффе и служил в России и Италии. Незадолго до конца войны Юлиус получил отпуск и приехал домой, где провел несколько недель. Из-за конфликта с одним из местных нацистских чиновников, Юлиус абсолютно бессмысленно в последнюю секунду был снова отправлен на фронт. Попав в плен к русским солдатам, он продолжал писать письма, которые, к сожалению, не сохранились.

В конце 1947 года корреспонденция перестала приходить, что в то время означало, что человек выпущен на свободу, но Юлиус не вернулся. Холодной зимой Юлиус с товарищами сидели в мастерской. Голодные, они хотели согреться глотком водки, но вместо нее в бутылке оказался метиловый спирт. Юлиус умер на следующий день от последствий отравления, в возрасте 23 лет, в лагере военнопленных Люблино, недалеко от Москвы, где и был похоронен.

Во время работы над проектом у меня возникло желание, посетить немецкое захоронение в поселке Люблино.

Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели жить в мире.

Работа над этим проектом не оставила меня равнодушной, потому что судьба Юлиуса тесно переплетается с судьбой моего прадедушки. Он попал в 1942 году в плен, из которого ему помог сбежать немецкий полковник Ганс. После окончания войны прадедушка вернулся домой.

Благодаря этому проекту я смогла детально изучить биографию многих немецких солдат, узнать об их жизни и глубоко погрузиться в то сложное военное время. Я думаю, мы должны помнить о той страшной войне, чтобы не допустить новой.

Доклад Валерии

Несколько месяцев назад мой классный руководитель предложил мне стать участницей данного проекта, что меня сразу же заинтересовало.

О судьбе моих прадедушек, сражавшихся в Великой Отечественной Войне, я могла узнать от моих бабушек и дедушек или с помощью интернета. Но можно ли найти информацию о павших немецких солдатах? В сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями я узнала о Юлиусе Рихарде Карле Дитрихе, павшем под Сталинградом.

Новость по теме
Школьник из Нового Уренгоя поехал в Германию с подачи крупного немецкого бизнеса

Во время работы над этим проектом я посетила военный архив города Волгограда и подробно исследовала просторы интернета, где я обнаружила целый список погибших, вместе с Юлиусом Дитрихом. Он родился в 1912 году в деревне Кюстринхен, земли Бранденбург, работал медбратом, но в 1942-м был мобилизован на военную службу в санитарный батальон на восточном фронте. Письма, Юлиуса с фронта своей жене и детям, были наполнены тоской по своим родным.

Он пишет: «Каким бы серьезным не было положение дел, я не теряю надежды скоро увидеть вас — здоровыми и веселыми. В представлении Юлиуса, война — это абсолютная бессмыслица и тяжелое испытание для всех. «Очень надеюсь, что весь этот бред скоро закончится, и мы сможем вернуться обратно, потому что с нас уже хватит».

С января 1943 года Юлиус Дитрих считался пропавшим без вести. В 2010 году внук Юлиуса получил от органа по розыску пропавших без вести известие, что унтер-офицер Юлиус Дитрих умер в марте 1943 года в госпитале, в советском плену, в Бекетовке, недалеко от Сталинграда.

Сегодня имя Юлиуса Дитриха выгравировано на одной из каменных плит, посвященных солдатам, пропавшим без вести в битве за Сталинград и похороненных на немецком военном кладбище Волгоград-Россошки. После того, как мне предложили участвовать в этом проекте, я решила сама посетить мемориал, созданный в Краснодарском крае на средства народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. Здесь — на лесной поляне вблизи хутора Зозулин нашли последний приют около семи тысяч немецких солдат и офицеров.

Меня поразило, что около каменных плит, на которых высечены имена погибших, лежали фоторамки с изображением их семей, которым удалось, найти своих родственников так далеко от Родины.

Альберт Швейцер сказал: «Солдатские могилы — лучшие проповедники мира». И действительно очень важно отдавать долг памяти жертвам войны.

Фестиваль "УралТанк" на полигоне Старатель. Нижний Тагил, полигон старатель, военная техника, великая отечественная война, танк, бронемашина, сау, вов, атака, фестиваль уралтанк, красная армия
Берлинский скандал обострил дискуссию вокруг переосмысления событий 40-х годов прошлого века
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ее ужасы никогда не будут забыты, и только мы в состоянии построить светлый мир будущего, в котором войне не будет места.

Напомним, что 19 ноября во Всенародный день скорби в здании берлинского Рейхстага с трибуны федерального собрания российские и немецкие школьники выступили с краткими памятными речами. Выступление ученика гимназии Нового Уренгоя вызвало бурную реакцию на родине. В словах мальчика многое политики и общественники увидели оправдание фашизма.

Департамент образования Нового Уренгоя инициировал проверку гимназии на предмет соответствия преподавательского состава. Мэру города Ивану Костогризу, выступившего в защиту школьника, одно из известных российских издательств отправило посылку с книгами на военно-патриотическую тематику.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров