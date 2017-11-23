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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
10:57  23 ноября 2017 0

Самолет «Уральских авиалиний» почти на сутки застрял в Таджикистане

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, уральские авиалинии, реанимация
Прилет самолета ожидают в Кольцово в полденьФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Лайнер Airbus A-321 «Уральских авиалиний» должен был прилететь в Кольцово рейсом U6-2956 в 17 часов 22 ноября, до сих пор не вылетел из Таджикистана. Известно, что самолет уральской авиакомпании благополучно приземлился накануне в Худжанде, но почти сутки не мог взлететь, чтобы отправиться обратно. Около сотни пассажиров все это время находились в аэропорту.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили «URA.RU», что самолет не смог улететь из Худжанда по техническим причинам — экипаж перед вылетом выявил неисправность. В Худжанд срочно отправилась группа технических специалистов авиакомпании с необходимыми материалами для ремонта самолета.

«В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажиры были обеспечены напитками, горячим питанием и размещены в гостиницы. В настоящее время самолет вылетел в Екатеринбург. Он выполнит посадку в аэропорту „Кольцово“ в 12:15. Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с обеспечением безопасности полета», — объяснили «URA.RU» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным авиакомпании, на борту самолета находятся 87 пассажиров.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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