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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:40  23 ноября 2017 0

Свердловским властям дали 12 часов на определение судьбы выборов в Екатеринбурге. Время истекает

Заседание Совета руководителей законодательных органов госвласти РФ в УрФО в полпредстве. Екатеринбург, бабушкина людмила
Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина больше не намерена ждать проекта поправок к Избирательному кодексуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет заксобрания Свердловской области 23 ноября утвердил повестку намеченного на 5 декабря заседания регионального парламента. Оно станет последним в 2017 году.

Как сообщил «URA.RU» источник в представительном органе власти, в него включен вопрос о внесении изменений в Избирательный кодекс. Поправки предусматривают изменение правил проведения выборов в Екатеринбургскую гордуму. Ожидается, что в документе будет заложена норма об избрании 25% депутатов по партийным спискам и 75% депутатов по одномандатным округам. В настоящее время мандаты распределяются между депутатами-одномандатниками и списочниками на паритетной основе.

При этом в повестке сделана пометка, что вопрос будет рассмотрен при условии поступления в заксобрание необходимых документов до полуночи 23 ноября. В противном случае, из-за нарушения регламентных сроков рассмотрение будет отложено на 2018 год. На момент завершения заседания Совета проект поправок к Избирательному кодексу в заксобрание внесен не был.

Отсрочка приведет к затягиванию внесения соответствующих поправок в Устав Екатеринбурга. У администрации и избирательной комиссии города не будет возможности принять необходимый пакет документов до объявления намеченных на сентябрь 2018 года выборов депутатов городской думы.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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