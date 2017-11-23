Совет заксобрания Свердловской области 23 ноября утвердил повестку намеченного на 5 декабря заседания регионального парламента. Оно станет последним в 2017 году.
Как сообщил «URA.RU» источник в представительном органе власти, в него включен вопрос о внесении изменений в Избирательный кодекс. Поправки предусматривают изменение правил проведения выборов в Екатеринбургскую гордуму. Ожидается, что в документе будет заложена норма об избрании 25% депутатов по партийным спискам и 75% депутатов по одномандатным округам. В настоящее время мандаты распределяются между депутатами-одномандатниками и списочниками на паритетной основе.
При этом в повестке сделана пометка, что вопрос будет рассмотрен при условии поступления в заксобрание необходимых документов до полуночи 23 ноября. В противном случае, из-за нарушения регламентных сроков рассмотрение будет отложено на 2018 год. На момент завершения заседания Совета проект поправок к Избирательному кодексу в заксобрание внесен не был.
Отсрочка приведет к затягиванию внесения соответствующих поправок в Устав Екатеринбурга. У администрации и избирательной комиссии города не будет возможности принять необходимый пакет документов до объявления намеченных на сентябрь 2018 года выборов депутатов городской думы.