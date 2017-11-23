14:36 23 ноября 2017 0

Эсер Михаил Сердюк беспокоится о средствах системы «Платон» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В думе ХМАО обсудили деньги от системы «Платон», которые используются для региональных проектов. На заседании парламента был поднят вопрос, останутся ли средства «Платона» в Югре.

С таким вопросам к правительству обратился депутат от «Справедливой России» Михаил Сердюк. Он отметил, что Югра находится в более выгодном положении в сравнении с большинством других регионов, поскольку часть средств от «Платона», созданного для взимания платы с грузовиков, остается в автономном округе. «Есть уверенность, что не отдадим Ротенбергам эти деньги и что будут средства на будущие проекты?» — поинтересовался Сердюк.

По словам директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерия Фомагина, деньги от системы «Платон» поступают в федеральный бюджет, а уже потом распределяются в регионы на крупные инфраструктурные проекты. «Мы обратились в Федеральное дорожное агентство по приоритетному проекту — строительству мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе. Пока опасений нет», — заверил Фомагин.

Госсистема «Платон» заработала в России два года назад. За это время она собрала на ремонт двух тысяч километров дорог и 30 мостов более 37 млрд рублей. К «Платону» сейчас подключены около 920 тысяч большегрузов. Компания-разработчик и оператор «Платона» «РТ-Инвест Транспортные системы» управляется сыном миллиардера Аркадия Ротенберга Игорем. По некоторым данным, именно структуры Ротенбергов займутся и возведением моста в ХМАО — стоимость этого проекта оценивается более чем в 30 млрд рублей.