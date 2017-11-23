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Главные новости Тюменской области
14:25  23 ноября 2017 0

В Тюмени экстренные службы вызвали спасать мусор на обледеневшем озере

Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., лед на реке
Спасателям пришлось внимательно обследовать озеро из-за сообщенияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени бдительные горожане утром в четверг, 23 ноября, сообщили в оперативный штаб областной службы экстренного реагирования о тонущем человеке в озере Алебашево. Когда спасатели, сотрудники полиции и врачи прибыли на место, оказалось, что тюменец принял за утопающего гору мусора.

«По словам звонившего, подозрение у него вызвали обрывающиеся следы на льду и темный силуэт на снежной поверхности Алебашево, — рассказали 72.ru в пресс-службе ТОСЭР. — Спасатели оперативно исследовали и поверхность небольшого водоема возле жилого массива, само озеро и прибрежную территорию».

Тревога, к счастью, оказалась напрасной. «Тонущим человеком» оказалась большая куча грязи и веток. Хотя следов на еще неокрепшем льду спасатели увидели действительно много.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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