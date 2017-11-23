В Тюмени экстренные службы вызвали спасать мусор на обледеневшем озере

В Тюмени бдительные горожане утром в четверг, 23 ноября, сообщили в оперативный штаб областной службы экстренного реагирования о тонущем человеке в озере Алебашево. Когда спасатели, сотрудники полиции и врачи прибыли на место, оказалось, что тюменец принял за утопающего гору мусора.
«По словам звонившего, подозрение у него вызвали обрывающиеся следы на льду и темный силуэт на снежной поверхности Алебашево, — рассказали 72.ru в пресс-службе ТОСЭР. — Спасатели оперативно исследовали и поверхность небольшого водоема возле жилого массива, само озеро и прибрежную территорию».
Тревога, к счастью, оказалась напрасной. «Тонущим человеком» оказалась большая куча грязи и веток. Хотя следов на еще неокрепшем льду спасатели увидели действительно много.