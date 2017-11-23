Друг Джигарханяна прокомментировал слух об отказе ног у актера. «Он в пансионате»

Со здоровьем Армена Джигарханяном все в порядке, информация о его проблемах с ногами оказалась ложной.
Близкий друг актера Артур Согомонян опроверг эти сообщения в СМИ. «Это очередная ложь. Он на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо!» — рассказал Согомонян «РИА «Новости».
Джигарханян «со вчерашнего дня он взял отпуск за свой счет, чтобы просто санаторно подлечиться», — сообщает «Федеральное агентство новостей». В спектаклях с его участием заменен актер.
Напомним, сегодня утром появилась информация от пресс-службы Московского драматического театра, что у Армена Джигарханяна отказали ноги. Новость подхватили многие информагентства. Писали, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за стресса на фоне громкого разрыва с молодой супругой, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Кроме того, якобы сказалось нарушение диеты — артисту из-за его заболевания приходилось ограничивать себя в блюдах.