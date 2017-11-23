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23 ноября 2017
16:52  23 ноября 2017 0

Водонаева похвасталась новой грудью. «Ален, ты с фотошопом переборщила». ФОТО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре экс-участницы «Дома-2»Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Звезда Алена Водонаева порадовала поклонников новой пикантной фотографией на своей странице в Instagram. На снимке девушка в обтягивающей кофте с глубоким вырезом готовит еду.

В комментариях к снимку пользователи предположили, что Водонаева увеличила грудь. Некоторые восхищались формами ведущей, другие принялись корить телезвезду.

Были предположения, что величину бюста девушка меняет при помощи фоторедактора: «Ален, ты, по-моему, тут с фотошопом переборщила, грудь одну увеличила зачем! :)))». Поклонники принялись защищать звезду, фанаты уверены, слухи об операции на грудь — ложь, а на фото просто неудачный ракурс.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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