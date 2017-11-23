16:52 23 ноября 2017 0

Подписчики обратили внимание на изменения в фигуре экс-участницы «Дома-2» Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

Звезда Алена Водонаева порадовала поклонников новой пикантной фотографией на своей странице в Instagram. На снимке девушка в обтягивающей кофте с глубоким вырезом готовит еду.

В комментариях к снимку пользователи предположили, что Водонаева увеличила грудь. Некоторые восхищались формами ведущей, другие принялись корить телезвезду.

Были предположения, что величину бюста девушка меняет при помощи фоторедактора: «Ален, ты, по-моему, тут с фотошопом переборщила, грудь одну увеличила зачем! :)))». Поклонники принялись защищать звезду, фанаты уверены, слухи об операции на грудь — ложь, а на фото просто неудачный ракурс.