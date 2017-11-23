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23 ноября 2017
17:39  23 ноября 2017 1

Путин уронил стул Эрдогана на глазах у журналистов. ВИДЕО

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, лавров сергей
Инцидент произошел после рукопожатия президентовФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин уронил стул, на котором сидел его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Инцидент произошел во время переговоров лидеров России, Турции и Ирана об урегулировании политической ситуации в Сирии, и на него обратили внимание пользователи Twitter.

Как можно судить по кадрам одного из видео в Сети, все произошло, когда главы государств завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Путин направился к Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул. По всей видимости, чтобы президенту Турции было удобнее встать из-за стола. При этом стул упал, а Эрдоган растерялся.

В соцсети пользователи посмеялись над инцидентом, придав ему политический оттенок. «Теперь квиты», — пишут в комментариях.

Ранее российский лидер сообщил, что сотрудничество России с Турцией налаживается и по линии безопасности. Эрдоган согласился с Путиным.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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