Президент России Владимир Путин уронил стул, на котором сидел его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Инцидент произошел во время переговоров лидеров России, Турции и Ирана об урегулировании политической ситуации в Сирии, и на него обратили внимание пользователи Twitter.
Как можно судить по кадрам одного из видео в Сети, все произошло, когда главы государств завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. Путин направился к Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул. По всей видимости, чтобы президенту Турции было удобнее встать из-за стола. При этом стул упал, а Эрдоган растерялся.
В соцсети пользователи посмеялись над инцидентом, придав ему политический оттенок. «Теперь квиты», — пишут в комментариях.
Ранее российский лидер сообщил, что сотрудничество России с Турцией налаживается и по линии безопасности. Эрдоган согласился с Путиным.