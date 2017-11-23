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23 ноября 2017
18:09  23 ноября 2017 0

У челябинского экс-сенатора в СИЗО нашли опухоль мозга. «Сначала мой друг Коган, потом Хворостовский»

Цыбко Константин. Апелляция в челябинском областном суде. Челябинск, цыбко константин, видеотрансляция
Константин Цыбко заявляет, что его незаконно не отправляют на обследованиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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У челябинского экс-сенатора Константина Цыбко обнаружилась опухоль мозга. Об этом он заявил в областном суде на рассмотрении апелляции на его обвинительный приговор по видеосвязи из СИЗО-4 Златоуста 23 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

В четверг продолжилась стадия, на которой стороны зачитывают обоснование своих апелляционных жалоб на приговор. Первым уже успел выступить адвокат Константин Коваленко, еще два защитника — Сергей Симаков и Степан Гузей — готовятся, поэтому выступал сам Константин Цыбко.

Экс-сенатор повторил, что его содержат в СИЗО «в пыточных условиях» и «унижают человеческое достоинство». Но на этот раз обоснование было куда серьезнее, чем отсутствие мебели, неработающий туалет и площадь камеры около 6 квадратных метров на двоих. «У меня ухудшается здоровье. В голове обнаружена опухоль, требующая срочного вмешательства. Во время визита в СИЗО представителей совета по правам человека при президенте РФ и уполномоченной по правам человека в области Маргариты Павловой в октябре обещали отправить меня на обследование. Но без объяснения причин до сих пор этого не сделали. Все медицинские документы есть в ГУФСИН», — заявил Константин Цыбко.

Адвокат обвиняемого Константин Коваленко позднее рассказал корреспонденту «URA.RU», что пока непонятно — доброкачественная опухоль или злокачественная. Для этого и нужно обследование и регулярное наблюдение врачей.

Сам Цыбко на суде напомнил, что недавно от онкологии скончались два великих музыканта. «Вчера скончался [оперный певец] Дмитрий Хворостовский, которого я хорошо знал, в августе умер мой друг [скрипач] Дмитрий Коган. Я борюсь с опухолью в СИЗО без какого-то лечения. Мне обещали провести МРТ, но я уже не верю. Заметили, я всегда стоя выступаю? Мне в диагнозе запретили менять положение тела: если буду вставать и садиться, начнется головокружение. По самочувствию я не могу находиться в СИЗО. Но у меня нет выхода. Вчера сосед сошел с ума, его увезли в психиатрию [ранее сокамерник пытался повеситься]», — заявлял Константин Цыбко.

Цыбко Константин. Апелляция в челябинском областном суде. Челябинск, карелина елена
Судья Елена Карелина (справа) отложила рассмотрение ходатайства о мере пресечения на конец процесса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сенатор в очередной раз выразил недоумение, почему суд не рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения с ареста в СИЗО на залог или подписку о невыезде. Такое прошение он подал еще 4 августа, на следующий день после вынесения приговора в Озерском горсуде. В изоляторе, по словам Цыбко, у него нет возможности готовиться к апелляции. Так, экс-сенатор исчерпал лимит в 30 килограммов вещей, которые разрешено иметь при себе: теперь Цыбко не может получить все семь десятков томов уголовного дела.

Далее экс-сенатор начал озвучивать доводы своей апелляции. Большая часть посвящена фальсификациям уже в самом приговоре и в протоколе ведения заседания в Озерском горсуде. Там указано, что Константин Цыбко познакомился с будущим сити-менеджером запретки Евгением Тарасовым осенью 2010 года, благодаря своей должности обещал поддержку в назначении и по телефону координировал действия. Хотя сенатор вступил в должность только 31 декабря, а до весны не виделся и не созванивался с Тарасовым — есть данные геолокации телефонов и прослушка всех разговоров. «Я не знал никакого Тарасова. В 2010 году меня выбрали в Совет федерации по просьбе [тогда первого замглавы администрации президента, а ныне спикера Госдумы] Вячеслава Володина», — заявил Константин Цыбко.

Экс-сенатор продолжит свое выступление в пятницу, 24 ноября.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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