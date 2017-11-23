19:24 23 ноября 2017 0

Медведь украл провиант и оружие из избушки Фото: pixabay.com

В полицию Усть-Илимского района Иркутской области обратился 57-летний житель. Он написал заявление о том, что медведь украл у него провиант и оружие.

По словам пострадавшего, он обходил свои угодья, расположенные в десятках километрах от ближайшей деревни, и решил остановиться в одном из зимовий, сообщает Nation news. Охотник оставил мешок с рыбой и оружие в доме, а сам отправился за водой. По возвращении он увидел, что в зимовье забрался медведь. Покидая жилище, зверь уволок три ружья и мешок с уловом. Одно из ружей с характерными следами от зубов мужчина нашел позже поблизости, а вот два других и провиант — пропали.

Охотник обратился в полицию, но та оказалась бессильна: снегопадом замело все следы. В отношении владельца огнестрельного оружия правоохранители завели административное дело.