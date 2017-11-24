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24 ноября 2017
23 ноября 2017
05:31  24 ноября 2017 0

Бузову уличили в плагиате в клипе «Хит-парад». ФОТО

Стилист написала директору Бузовой, но так и не получила ответаФОТО: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Телеведущую Ольгу Бузову обвинили в плагиате головного убора в виде большой красной розы, который она использовала в своем клипе на песню «Хит-парад».

По словам дизайнера и стилиста из Чебоксар Евгении Озмы, похожий красный головной убор она создала еще в 2014 году в рамках своей коллекции Strana OZZ, а также провела фотосессию с ним в таком же стиле, как и в музыкальном клипе Бузовой.

По словам дизайнера, телеведущая скопировала полностью весь образ
ФОТО: Личная страница Евгении Озмы в Instagram

«Мне из моих друзей разве что совсем ленивый не написал, моя ли это шляпа в клипе „Хит-парад“ на Ольге Бузовой! Я, честно говоря, решила посмотреть клип совсем недавно и дар речи потеряла, так как ребята не то что бы вдохновились, а полностью скопировали все: и образ, и форму, и даже позу!» — цитирует дизайнера Life.ru.

Озма отметила, что сразу же написала директору Бузовой, решив прояснить ситуацию, но ответа так и не получила. «По мне, это плагиат», — добавила стилист.

Александр Черноскутов
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