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24 ноября 2017
23 ноября 2017
09:49  24 ноября 2017 0

В Германии рассказали о потерях от антироссийских санкций

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Немецкие политики выступают за урегулирование отношений с РоссиейФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В Германии подсчитали, что страна лишилась 42 тысяч рабочих мест из-за санкций против России. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сказал журналистам, что в планах партии вынести в парламент предложения о снятии ограничений.

По словам Фронмайера, ущерб, наносимый немецкой экономике санкциями, очевиден, передает телеканал 360. Ограничения препятствуют улучшению благосостояния в европейской стране, некоторые компании в Германии стали банкротами.

Фронмайер добавил, что при любом налаживании отношений с РФ придется учитывать, что Крым является российской территорией. Для немецкого политика очевидно, что жители полуострова больше тянутся к России, нежели к Украине, сообщает агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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