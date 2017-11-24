В Германии рассказали о потерях от антироссийских санкций

09:49 24 ноября 2017 0

Немецкие политики выступают за урегулирование отношений с Россией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Германии подсчитали, что страна лишилась 42 тысяч рабочих мест из-за санкций против России. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер сказал журналистам, что в планах партии вынести в парламент предложения о снятии ограничений.

По словам Фронмайера, ущерб, наносимый немецкой экономике санкциями, очевиден, передает телеканал 360. Ограничения препятствуют улучшению благосостояния в европейской стране, некоторые компании в Германии стали банкротами.

Фронмайер добавил, что при любом налаживании отношений с РФ придется учитывать, что Крым является российской территорией. Для немецкого политика очевидно, что жители полуострова больше тянутся к России, нежели к Украине, сообщает агентство Nation News.