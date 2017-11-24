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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
12:16  24 ноября 2017 0

Тюменский народный избранник призвал добавить денег в депутатский фонд, чтобы лучше помогать людям

Тюменская областная дума. Комитет по бюджету. Тюмень, горицкий дмитрий
Дмитрий Горицкий (слева) и Андрей Артюхов (справа) сообщили коллегам окончательные цифры бюджета областиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Бюджет Тюменской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года принят в окончательном чтении. Документ рассмотрели депутаты региональной думы на очередном заседании сегодня, 24 ноября. Бюджет одобрили 40 народных избранников из 43, присутствовавших на заседании. По итогам встречи прозвучали и неоднозначные заявления.

Последние правки в областной бюджет депутаты вносили накануне на внеочередном заседании бюджетного комитета — оно состоялось после выступления губернатора с ежегодным посланием к региональному законодательному собранию.

Как пояснил глава бюджетного комитета, депутат Дмитрий Горицкий, доходы областной казны предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Так, в 2018 году доходная статья вырастет на 531,8 миллиона рублей, в 2019 году — на 695 миллионов рублей, в 2020 году — на 684,4 миллиона рублей. Фактически эти деньги пойдут на выполнение федеральных же программ, поскольку расходная часть бюджета увеличивается по этим статьям.

Таким образом, общий объем доходов бюджета в 2018 году составит 116 091 миллион рублей, в 2019 год — 117 193 миллион рублей, на 2020 год — 120 281 миллион рублей. Расходы бюджета в 2018 году составят 143 млрд рублей, в 2019 году — 126,5 млрд рублей, в 2020 году — 128,8 млрд рублей.

Сопредседатель согласительной комиссии депутат Андрей Артюхов сообщил, что на трех заседаниях комиссия рассмотрела больше 80 вопросов и предложений от депутатов, думских фракций и населения Тюменской области. Артюхов напомнил, что тюменцы вносили предложения после того, как бюджет был опубликован на сайте думы в рамках публичного обсуждения.

Областная дума. Принятие бюджета-2016. Тюмень, трубин глеб
Глеб Трубин попросил увеличить депутатский фонд
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«В основном предложения касались благоустройства, дорог, тротуаров, мостов, дворов, — сообщил он. — Все предложения рассмотрены, обратившиеся граждане получат ответы».

Артюхов сообщил, что объем бюджетных расходов на дорожное хозяйство в итоге был сформирован на уровне 56 731 миллиона рублей на три года, причем на одну из основных задач — завершение строительства ТКАД (тюменской кольцевой автодороги) — планируется потратить более 11,5 млрд рублей, и шесть с половиной из них в 2018 году. На улучшение жилищных условий тюменцев будет потрачено 14 737 миллионов рублей, этого должно хватить на жилье для восьми тысяч семей.

С предложением из депутатского корпуса выступил только лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин. Он отметил, что финансирование ряда проектов явно недостаточное. В частности, отметил депутат, на инновационное развитие выделено всего 40 миллионов рублей, а на туризм, который «является одной из точек роста», — всего 20 миллионов рублей. «И стоит увеличить финансирование депутатского фонда», — предложил Трубин, пояснив, что из этих средств народные избранники оказывают «оперативную помощь людям».

В итоге бюджет был принят 40 голосами «за» и тремя — «против».

Надежда Карташова
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