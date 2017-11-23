Якушев напомнил землякам, что значит жить «по-тюменски»

19:11 23 ноября 2017 0

Впервые с посланием губернатор выступил в ДК «Нефтяник» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Романтическое, оптимистичное, доброе, исторически связанное — так охарактеризовали тюменцы новое, двенадцатое по счету, послание о положении дел в области, с которым губернатор Владимир Якушев выступил сегодня перед Областной думой. Впервые это торжественное событие прошло не в стенах филармонии, а во Дворце культуры «Нефтяник». Якушев говорил об успехах, любви и вызовах, с которыми предстоит разбираться тюменцам в следующем году.

Главе Ишима Федору Шишкину (слева) есть что обсудить с главой ГУ МЧС Юрием Алехиным. Два года подряд Ишим накрывало сильнейшим наводнением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Гости в «Нефтяник» стали стекаться задолго до 11 часов. Всех без исключения пропускали через металлические рамки на входе — несмотря на огромное количество приглашенных, столпотворения не было.

В холле с улыбками здоровались и обнимались депутаты городской и областной думы, главы районов, руководители региональных управлений федеральных ведомств, общественники и бизнесмены.

Некоторые отправлялись на второй этаж в буфет за чашкой кофе, а кто-то пользовался возможностью перекинуться словом с нужными людьми.

Заседание открыл спикер Облдумы Сергей Корепанов — вступление было коротким: после перечисления присутствующих гостей председатель передал слово главе региона, предупредив коллег, что прения по итогам послания губернатора не проводятся.

Выступление губернатора заняло 46 минут.

Якушев констатировал, что регион выдержал испытания, которые принес уходящий год, а объявленная еще в 2015 году мобилизация предпринимательской энергии и деловой активности всего тюменского сообщества стала свершившимся фактом.

Глава региона перечислил успехи, которых добилась область в 2017-м году: в регионе строятся новые и расширяются уже существующие предприятия, введены в эксплуатацию три новых нефтяных месторождения, развиваются индустриальные парки Боровский, ДСК-500 и Богандинский, идет «наступательное движение» областного агропромышленного комплекса.

Губернатор выступил с весьма оптимистичным посланием — в основном речь шла об успехах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В сфере строительства за восемь месяцев отрасль выросла на 10%, завершается строительство знаменитой тюменской набережной реки Туры, благоустройство площади 400-летия Тюмени, в следующем году должна замкнуться тюменская кольцевая автодорога, пройти осталось всего семь километров.

В традиционно проблемной, по словам губернатора, сфере ЖКХ в 2017-м появились положительные сдвиги, при этом связаны они с таким механизмом государственно-частного партнерства, как концессия.

«Восемь заключенных в конце 2016 года соглашений позволили запустить назревшую реконструкцию Сумкинского и Соколовского водозаборов, очистных сооружений в Тобольске, начать модернизацию объектов теплоснабжения и водоотведения в Заводоуковске, Ишиме, Ялуторовске, Уватском районе, — уточнил Владимир Якушев. — Совокупный объем инвестиций по этим проектам составит почти два миллиарда рублей».

Рассказал глава региона и об успехах в сфере газификации, победах тюменских работников на конкурсах «Славим человека труда!» и WorldSkills, росте заработной платы бюджетников, занятых в социальной сфере, совершенствовании медицины и «революционных событиях в рамках реализации проекта „5—100“ в ТюмГУ», похвалив за работу также опорный Тюменский индустриальный институт.

Якушев пояснил, что все эти успехи помогли региону получить позитивную динамику по ряду ключевых показателей, в области возобновился рост реальной заработной платы и доходов населения, оживился потребительский спрос.

«Эти успехи не возникли из ничего, не свалились на нас с небес и не случились в силу простой инерции. Успех — всегда следствие принятого в свое время решения.

Кстати, неуспех тоже. В этом и состоит работа политиков и управленцев, да и всех нас — каждый день принимать те или иные решения. А решение, в свою очередь, всегда есть результат выбора», — отметил губернатор.

Глава Облизбиркома Игорь Халин общению в холле предпочел уютное кресло в зале Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За перечислением успехов последовал экскурс в прошлое. Глава региона пригласил тюменцев поразмышлять о том, как Тюменская область стала тем, чем она сегодня является.

«Я говорю о выборе первопроходцев, которые некогда предпочли сидению на печи дорогу опасностей и подвигов — и проложили ее для всех последующих поколений, — пояснил Якушев. — Я говорю о выборе, совершенном тюменцами во время Великой Отечественной войны. Фронту и Победе было отдано все возможное, включая 104 593 жизни».

Губернатор напомнил, что уже в 2000 годах тюменцы тоже сделали выбор — «в пользу сотрудничества и партнерства с входящими в состав „большой“ области округами, нашими „северными братьями“».

Благодаря этому появилась программа «Сотрудничество», которая уже помогла построить нейрохирургический центр и реконструировать аэропорт Рощино, «тысячи „северных“ пенсионеров обрели комфорт, спокойствие и заботу на юге, а в этом году к ним начали присоединяться и многодетные семьи». Губернатор поблагодарил глав ХМАО и ЯНАО, Наталью Комарову и Дмитрия Кобылкина, за совместную работу.

Благодаря выбору в пользу диверсифицирования региональной экономики, Тюмень попала в число субъектов, в которых отмечен рост в основных сферах. «Впрочем, пока в рейтингах инновационной активности Тюменская область относится к числу „средне-сильных“ регионов. Нас это не устраивает. Тюменцы не могут удовлетвориться статусом „средних“ — мы обязаны войти в группу „сильных“, без каких-либо оговорок. И я уверен, мы это сделаем», — подчеркнул губернатор. Он напомнил про работу над инвестиционной привлекательностью области, благодаря которой «капитал уже не первый год идет в наш регион».

«Работаем дальше, не расслабляемся! Ведь капитал текуч, как вода, он может уйти еще быстрее, чем пришел», — сообщил Якушев.

Он призвал жителей региона и впредь выбирать варианты опережающего развития, находить пути, ведущие к новым горизонтам — и процитировал строки Евгения Баратынского:

Дало две доли провидение

На выбор мудрости людской:

Или надежду и волнение,

Иль безнадежность и покой.

«Безнадежность и покой» — это совсем не по-тюменски, не правда ли?», — сказал глава региона, отметив, что в числе критериев тюменского выбора также рациональность и, «как бы странно ни звучало это слово из уст политика, — любовь».

Депутат Юрий Конев чем-то развеселил главу Тюменского района Светлану Иванову (в центре) и Казанского района Татьяна Богданова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В заключение Владимир Якушев перечислил семь вызовов, на которые должны найти ответ тюменцы уже в ближайший год: это сокращение федерального финансирования, проблемы с межведомственным взаимодействием, безынициативностью чиновников в некоторых районах области, проблема продвижения и сбыта тюменской продукции, вопрос транспортной логистики для доставки товаров и услуг, ситуация с экологией и общественными организациями региона.

Подытоживая послание, Якушев напомнил о грядущих выборах президента страны и призвал тюменцев выбрать «разум и совесть, любовь к Родине», а не «блуждание в потемках на задворках истории».

С критикой в своем послании глава региона выступил лишь в адрес медакадемии, симулирующих работу Общественных советов, глав «спящих» районов и управленцев, которые до сих пор живут «понятиями 90-х». Губернатор отметил, что из-за воровства руководства предприятия подходят к банкротству, а владельцы, не платившие налоги и зарплаты, «бегут к руководству области с криком „Спасайте!“ — шантажируя тем, что в противном случае сотни людей окажутся на улице». Правда, к какой компании относилась эта «конкретная история» — глава региона не уточнил.

Весьма оптимистичным назвали послание губернатора опрошенные «URA.RU» эксперты. Несмотря на несколько критических замечаний, конкретных виновников провалов губернатор не назвал — зато выразил твердую убежденность в том, что тюменцы справятся со всеми вызовами, которые ставит перед ними жизнь.

«Общий настрой послания больше оптимистичный, — отметил лидер фракции «СР» в Облдуме Владимир Пискайкин. -

— Я бы посмотрел и с критической стороны — а что, если так не будет, если вмешаются какие-то другие факторы? Наверное, вот этого я не услышал. Оптимизма очень много, но, пожалуй, в сегодняшних условиях это правильно. Все же ранее принятые решения, которые нас к успеху привели, оказались верными. А исполнены они были жителями Тюменской области. Люди своим трудом, энергией воплощают в жизнь эти решения. И здесь все срослось: правильные планы руководства и активность людей — в этом, несомненно, есть повод для позитива».

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков (второй справа) услышал от губернатора похвалу в адрес своего вуза Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чиновники тоже отметили, что в послании губернатора во главу угла были поставлены успехи, которых уже сумел достичь регион. «Очень приятно, что в первую очередь отмечены успехи. А у нас есть понимание, что несмотря на то, что уже сделано, послание мотивирует нас не останавливаться на достигнутом и развивать дальше здравоохранение во благо жителей региона», — полагает глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Депутат-единоросс Владимир Ульянов напомнил о прошлогоднем послании главы региона, отметив, что Якушев удерживает заявленную ранее установку на честность и сотрудничество. «В прошлом году был лозунг, и он его сохраняет — давайте быть честными. Будем честно говорить друг другу о тех проблемах, которые есть.

Нам надо производительность труда повышать, нам надо экономить бюджет, потому что нас постоянно поджимает. Обо всем этом он говорил и сейчас снова говорит — у нас эти проблемы остались, — пояснил он. — Разумеется, мы кое-что решили, часть шагов сделали, но еще дорога остается достаточно длинной, нам надо в этом направлении двигаться. Нам надо инвестиционной деятельностью заниматься, потому что честно будем говорить — «Сибур» уходит (компания уже вложила основной объем инвестиций в свой проект, — ред.), и у нас сумма инвестиций будет резко уменьшаться, надо искать новых инвесторов, которые здесь будут создавать новое производство».

В зале пустых мест не было Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ульянов отметил, что все вызовы, о которых заявил глава региона, не новы: к примеру, ситуация с бюджетными отношениями между областью и федеральным центром началась много лет назад с изъятием налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) из областного бюджета. Само же послание Ульянов назвал «исторически связанным».

«По сути дела — с 16 века и до 21 века, — пояснил депутат. — Он еще раз показал преемственность территорий, которые развиваются в разные периоды времени, разными людьми и с разными результатами. Чем уникальна Тюменская область? Она в центре России, она делит Россию пополам, это энергетическое сердце России, особая территория, и люди, конечно, здесь должны быть особыми».

Глава думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов рассчитывает, что теперь в регионе начнет лучше развиваться логистика — и продовольственные товары с юга области потоком пойдут в северные округа.

«На рынках севера, я говорю про Крайний север, Ямал, сегодня тюменской продукции недостаточно, она проигрывает в конкуренции продукции других российских регионов, — отметил депутат. — Когда тюменцы говорят, что далеко и дорого везти до Уренгоя, мы говорим, что у нас есть продукция из Белоруссии, Воронежа, Пензы, Ижевска и так далее, а им везти чуть дальше. Поэтому и органам власти, и производителям надо садиться, приставлять палец к голове и делать какие-то преференции. Чтобы свежий тюменский продукт поступал в большем объеме». В целом же, отметил собеседник агентства, в этот раз послание губернатора носит несколько «романтический характер, но при этом и проблемы обозначены».

«Впечатление от послания доброе. Есть такой оптимизм в словах его, а это сегодня очень важно, — считает митрополит Тобольский и Тюменский владыка Димитрий. -

— Но вместе с этим оптимизмом есть и четкие указания, где надо подтягиваться, где надо дорабатывать. Что радует — из года в год большое внимание уделяется здравоохранению и образованию, это важные моменты, потому что это будущее и настоящее нашей Тюменской области. Она выходит в лидеры в области здравоохранения телесного, и я думаю, что подтянется и духовное здоровье, чтобы мы единым сердцем верили, надеялись и любили бога, ближнего и Тюменскую область».