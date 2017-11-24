15:15 24 ноября 2017 0

Референдум по переименованию региона, по мнению Альшевских, повысил бы явку на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских предложил провести в день выборов президента России референдум по переименованию региона. Как он пояснил корреспонденту «URA.RU», это были «мысли вслух».

Референдум по переименованию области, по мнению парламентария, позволил бы повысить явку на выборах. «Голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И „молчуны“ вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями», — заявил Андрей Альшевских.

В то же время, как пояснил депутат корреспонденту «URA.RU», это лишь предложение, о подготовке самой инициативы речи пока не идет. «Я не писал, что он обязательно будет или должен проводиться. Но просто, когда увидел обсуждения по Коми, решил порассуждать. Федеральное законодательство, кстати, рекомендует совмещать федеральные выборы с региональными и муниципальными референдумами. И вот вопрос о переименовании области гипотетически мог бы стать поводом для такого референдума», — объяснил депутат.

Ранее Заксобрание Коми приняло решение о проведении в день выборов президента референдума о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту. Инициатива вызвала массу обсуждений, правда, главным образом в части того, что города несопоставимы между собой по размеру, отчего повод выглядит надуманным и вместо привлечения людей на участки может, наоборот, оттолкнуть их от голосования ощущением фарса.