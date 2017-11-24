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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
18:18  24 ноября 2017 0

На Урале минфин потребовал кастрировать собак перед смертью

Перед усыплением собак требуется еще и кастрироватьФото: Animal.ru

Результаты проверки министерства финансов Свердловской области немного озадачили работников администрации Нижнего Тагила. Замечания у комиссии появились тогда, когда она проверяла работу компании, занимающейся отловом и утилизацией диких собак. По итогам проверки у комиссии возник вопрос: почему после передержки собаки перед усыплением не были кастрированы?

В администрации города признались «URA.RU», что шокированы такой претензией.

«Звучит абсурдно. Зачем перед убийством собаку еще и кастрировать?» — задается вопросом руководитель пресс-службы администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.

В итоге на официальный запрос издания из мэрии города пришел такой ответ:

«По информации управления городским хозяйством администрации города Нижний Тагил, контракт по отлову безнадзорных животных завершен. Запросов с замечаниями и нарушениями по его исполнению в муниципалитет не поступало. Кроме того, не проводилось никаких проверок. В октябре департамент ветеринарии Свердловской области осуществил проверку целевого использования федеральных субвенций, которые касались всех муниципальных контрактов. Результаты проверки муниципалитет еще не получил. По вашему запросу предлагаем обратиться в областное министерство финансов».

Редакция обратилась за разъяснениями в министерство финансов.

«Проверка расходования бюджетных средств именно для того и проводится, чтобы выяснить правильность расходов. Если деньги на такую операцию были выделены и не были израсходованы, то все это надо выяснять», — ответила «URA.RU» Арина Батурина, пресс-секретарь министерства финансов Свердловской области.

Александр Лукманов
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