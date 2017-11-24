Бывший руководитель овощебазы №4 Екатеринбурга Иван Обухов проведет несколько лет в колонии — таков вердикт суда. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. Приговор был озвучен сегодня в Сысертском районном суде.
«Суд назначил фигурантам дела Ларисе Ассоновой, Ивану Обухову и Виктору Носову по три года с отбыванием в колонии общего режима, — рассказал агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Ассонова и Новиков были взяты под стражу в зале суда».
«Сообщники совершили покушение на мошенничество, выразившееся в попытке незаконного приобретения права собственности на земельные участки общей площадью около 400 гектаров, расположенные в Сысертском районе Свердловской области, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. — Общая стоимость указанных земельных участков составляет, согласно материалам уголовного дела, более 88 миллионов рублей».
В уголовном деле речь шла о хищении земель барда Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова. Обвиняемыми по нему проходили бывшая помощница Новикова и Шилиманова, экс-директор ООО «Святояр» Лариса Ассонова, а также руководитель овощебазы №4, экс-координатор отделения ЛДПР в Екатеринбурге Иван Обухов и их сообщник Виктор Новиков (однофамилец певца).