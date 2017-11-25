Церковь Швеции отказалась считать бога мужчиной

09:03 25 ноября 2017 0

Из правил ведения служб убрали слова «Господь» и «Он» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители духовенства в Швеции предложили использовать нейтральные слова для обозначения гендерной принадлежности Бога. Из правил ведения служб убрали слова «Господь» и «Он», священнослужители будут обходиться гендерно нейтральным обращением.

Изменения вступят в силу с 20 мая 2018 года, сообщает Газета.ru. По словам архиепископа Антье Джекэлен, теологически бог «находится за пределами наших гендерных определений, бог не является человеком», — отметила архиепископ Антье Джекэлен.

В то же время критики инициативы утверждают, что такое решение «подрывает доктрину Троицы и общности с другими христианскими церквями». Такой шаг духовенства Швеции не поддержали и в России. «То, что Бог говорит о себе в мужском роде, было выбором самого Бога», — заявил преподаватель Московской духовной академии Георгий Максимов телеканалу 360.