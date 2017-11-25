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25 ноября 2017
24 ноября 2017
09:03  25 ноября 2017 0

Церковь Швеции отказалась считать бога мужчиной

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Свердловская область» за несколько дней до официального открытия. Екатеринбург, вера, бог, религия, краева яна, мультимедийная экспозиция, музей истории, интерактивные экраны, мультимедийный парк, россия моя история
Из правил ведения служб убрали слова «Господь» и «Он»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представители духовенства в Швеции предложили использовать нейтральные слова для обозначения гендерной принадлежности Бога. Из правил ведения служб убрали слова «Господь» и «Он», священнослужители будут обходиться гендерно нейтральным обращением.

Изменения вступят в силу с 20 мая 2018 года, сообщает Газета.ru. По словам архиепископа Антье Джекэлен, теологически бог «находится за пределами наших гендерных определений, бог не является человеком», — отметила архиепископ Антье Джекэлен.

В то же время критики инициативы утверждают, что такое решение «подрывает доктрину Троицы и общности с другими христианскими церквями». Такой шаг духовенства Швеции не поддержали и в России. «То, что Бог говорит о себе в мужском роде, было выбором самого Бога», — заявил преподаватель Московской духовной академии Георгий Максимов телеканалу 360.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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