Популярность продукции фирмы Apple связана с тем, что ее создатели использовали опыт, веками практикующийся в церкви. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион.
В эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» Илларион рассказал о том, что стоял у истоков, когда компьютеры еще только появились в обращении. Он отметил, что изначально «компьютер оперировал исключительно с текстом», а затем компания «Apple создала „icon“ — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет». Священнослужитель отметил, что этот способ компьютерного мышления вытеснил тексты.
По словам митрополита Илариона, сейчас большинство интернет-сайтов содержат не столько тексты, сколько картинки. Он подчеркнул, что церковь на протяжении нескольких веков использовала такую систему. «Не случайно ведь у нас в церкви много икон, и наши верующие дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир», — провел параллель между продукцией Apple и богослужением митрополит. Илларион считает, что создатели компьютеров и телефонов Apple просто воспользовались многовековым опытом церкви, пишет «Интерфакс».
Митрополит отметил, что он не против того, что верующие при молитвах используют в качестве подсказки смартфоны. Однако осудил священнослужителей, которые стоят перед престолом с айфоном вместо служебника в руках: «Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет».