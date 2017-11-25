19:06 25 ноября 2017 0

Кудрин встретился один на один с мэром Москвы на форуме ОГФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин поспорил о будущем российских городов. Он встретился на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ) с экс-министром финансов, главой КГИ и организатором мероприятия Алексеем Кудриным в рамках дискуссии «Будущее экономики страны: роль агломераций». Напомним, оба политика на этой неделе заявили об отказе от премьерских амбиций. О том, как они обсуждали судьбу Москвы и других городов России на глазах у участников форума — читайте онлайн-трансляцию на «URA.RU».

19:29 «Москва — это форпост, который пытается часть потока остановить, чтобы люди остались в Москве, а не уехали на Запад!»

— продолжает настаивать столичный градоначальник. — «Москва — это защитник России от утечки людей. Из Москвы уезжает 3-4 тыс человек, а из России — 200 тыс. Мы абсорбируем лучших и останавливаем их от ухода на Запад. Но из Парижа в Лондон уезжает куда больше людей, чем из Москвы на Запад.Почему таких городов, как Москва не создается больше? Конечно, надо создавать специальные программы. Это важно! Но как вы себе представляете субъект в 700 тыс человек создать миллионный город? Административное деление осталось со сталинских времен, и маленькие регионы не смогут создать города-миллионники».

19:27 Кудрин продолжает: «Москва разогналась настолько, что не смотрит на регионы, она смотрит на Париж и Берлин и ориентируется на них. А для Казани, Екатеринбурга Москва — это конкурент, который оттягивает людей!»

19:26 Кудрин перебил собеседника: «Для других городов Москва реальный конкурент, это Москва их не воспринимает как конкурент!» В зале смеются.

19:25 Сергей Собянин отвечает: «Главная проблема у нас с Подмосковьем. 75% жителей Москвы передвигаются общественным транспортом и довольны комфортом. Что касается пригородов, туда невозможно проложить метро, поэтому ключевая задача — это строительство железнодорожных путей. Политическая конкуренция ужасна. Губернатор кровно не заинтересован в развитии регионального центра. Это часто так бывает. В Тюмени была такая проблема, когда она была решена, региональный центр изменился и изменился очень серьезно. Мне коллега из области взахлеб рассказывал, как он в маленьком городке построил завод Ростехнологий. Я спросил, а как же областной центр? Не боишься, что люди побегут в Москву? У него нет понимания, что областной центр — его передовая. Такой задачи нет просто. Проект комфортной городской среды в областных центрах — это ход в эту сторону. Другие города могут воспринимать нас как конкурентов. Но это восприятие бывшего советского периода».

19:21 «Вижу ограничения, которые стоят на развитии других регионов России. Постановка, давайте способствовать развитию агломерации на широкую ногу не ставилась. Законодательство ограничивает совместные проекты между соседними крупными городами, областными центрами. Я помню как Москва и Московская область при Лужкове воевала, это ограничивало возможность. Это недопустимо, это жизненной важный вопрос не только для роста экономики, но и для социально самочувствия. В других регионах нужны параметры, которые будут не уступать качеству жизни в Москве. Чтобы Хабаровск и Владивосток могли сравнивать себя с Южной Кореей и Японией. У нас война мэров и губернаторов оканчивается победой губернаторов. Губернатор назначает сити-менеджера, и он отбирает налоги города и дает их области. Бюджетная обеспеченность городов снижается. Мы будем иметь эффект, если построится транспортная система. Она важнейшая составляющая. Если до работы не больше часа ехать — это поможет развитию агломерации», — продолжает глава КГИ.

19:17 «Я буду защищать другие регионы, за Москву вступится Сергей Семенович», — перехватил инициативу Алексей Кудрин.

19:13 «Москва — это не черная дыра России, которая всасывает таланты, это драйвер России», — подчеркнул Собянин. — «Москва, как агломерация состоялась. В десятке крупнейших агломераций мира. Если взять Москву и Московскую область ближайшую — это 20 млн человек. Кроме того, четверть работающих в соседних регионах работает в Москве. По сути это даже 35 млн человек. И эта экономика работает без нефти, газа, угля. Мы создаем новую экономику».

Мэр Москвы Сергей Собянин пришел на Общероссийский гражданский форум-2017, чтобы рассказать о будущем столицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

19:12 Собянин продолжает: «В прошлой раз кризис вызвал коллапс СССР, мы пережили жесточайший кризис и даже с санкциями и с нами ничего не случилось. В Москве производительность в два раза выше, чем в среднем по России, и в 4-5 раз выше, чем на селе. Хорошей занятости к сожалению в селе все меньше. Мы спасаем сельскую местность. Идет против трендов, которые идут во всем мире, мешаем урбанизации. Падение экономики в России означает потерю конкурентности — это потеря человеческого капитала и потеря работоспособности. Россия всегда жила под ударом. Потеря конкурентности — это потеря России как таковой. Когда мы говорим о развитии агломерации, мы говорим о развитии России как таково».

19:10 Сергей Собянин начал с пессимистического замечания. «К большому сожалению большинство наших стратегий середины нулевых не сбылось», — начал свое выступление мэр Москвы.

19:09 Кудрин: Крупные города — потенциал экономического развития. Связь интеллектуальных возможностей и бизнес-среды. Пример — IT-кластеры. Потенциальные центры роста — агломерации: Екатеринбург, Челябинск и Пермь — первые на очереди. Томск, Новосибирск, Барнаул — вторая по важности агломерация. Чем быстрей растет численность — тем быстрей растет производительность в городах. Численность населения важна. Поддержка городов — важный фактор роста.