У певицы Ирины Салтыковой диагностировали рак

23:03 25 ноября 2017 0

Ирина Салтыкова прекрасно выглядит в 51 год Фото: группа Ирины Салтыковой в Facebook

У российской певицы Ирины Салтыковой диагностировали онкологию. В этом она призналась в эфире передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Шоу Кудрявцевой было посвящено браку и разводу Салтыковых. Одним из героев программы стал экс-супруг Ирины Виктор. Певица, зайдя в зал, заявила бывшему мужу, протянувшему ей руку для встречи: «Пошел ты в ж…!» Супруги прожили вместе семь лет. По словам артистки все это время Виктор пил, изменял и даже поднимал на нее руку.

Но самым большим шоком для присутствующих в зале стали вовсе не жуткие подробности семейной жизни Салтыковых. В эфире шоу певица рассказал, что у нее рак. Онкологического заболевания у Салтыковой диагностировали после долгого и сложного развода в 1995 году. В то время она много нервничала, потеряла вес, но молодой организм сумел справиться. Других подробности звезда не раскрыла.