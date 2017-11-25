{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 ноября 2017
23:03  25 ноября 2017 0

У певицы Ирины Салтыковой диагностировали рак

Ирина Салтыкова прекрасно выглядит в 51 годФото: группа Ирины Салтыковой в Facebook

У российской певицы Ирины Салтыковой диагностировали онкологию. В этом она призналась в эфире передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Шоу Кудрявцевой было посвящено браку и разводу Салтыковых. Одним из героев программы стал экс-супруг Ирины Виктор. Певица, зайдя в зал, заявила бывшему мужу, протянувшему ей руку для встречи: «Пошел ты в ж…!» Супруги прожили вместе семь лет. По словам артистки все это время Виктор пил, изменял и даже поднимал на нее руку.

Но самым большим шоком для присутствующих в зале стали вовсе не жуткие подробности семейной жизни Салтыковых. В эфире шоу певица рассказал, что у нее рак. Онкологического заболевания у Салтыковой диагностировали после долгого и сложного развода в 1995 году. В то время она много нервничала, потеряла вес, но молодой организм сумел справиться. Других подробности звезда не раскрыла.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров