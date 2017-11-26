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26 ноября 2017
25 ноября 2017
07:29  26 ноября 2017 0

Западные СМИ назвали президента Путина «энергетическим царем мира»

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Российский лидер повысил роль Москвы на мировом нефтяном рынкеФото: Владимир Андреев © URA.RU

После достигнутого соглашения о сокращении объемов добычи нефти ведущими государствами-экспортерами эксперты заявили об усилении роли российского президента Владимира Путина на мировом рынке сырья. Издание Bloomberg отмечает, что заседания (Организация стран — экспортёров нефти) по-прежнему влияют на ценовую политику в отношении нефти, однако теперь решающая роль принадлежит России.

По сведениям издания, экономике Саудовской Аравии выгодно, чтобы стоимость барреля нефти составляла выше 40 долларов, а Россия как раз заложила в бюджет на 2018 год среднюю цену в 40 долларов за баррель. Эксперты заключили, что Москва и Эр-Рияд сблизились, заключив взаимовыгодный, хотя и непростой союз.

Пока все договоренности носят предварительный характер. Сторонам осталось согласовать только детали сделки. Судя по всему, самый авторитетный представитель ОПЕК — Саудовская Аравия и Москва решили продлить меморандум о частичной «заморозке» добывающих мощностей до конца 2018 года. До начала зимы это решение получит статус официального.

«Путин теперь мировой энергетический царь», — цитирует «Федеральное агентство новостей» бывшего аналитика ЦРУ.

Лев Истомин
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